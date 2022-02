Quartararo : "J'attendais beaucoup plus de la part de Yamaha"

Charger le lecteur audio

Une désillusion, mais pas la fin du monde. C'est ainsi que l'on pourrait résumer l'état d'esprit de Fabio Quartararo au terme de ses deux premières journées d'essais de l'année sur le circuit de Sepang. La difficile fin de saison du Champion du monde, sans aucun succès dans les six dernières courses et face à un Pecco Bagnaia de plus en plus impressionnant, et les faibles progrès constatés lors de sa découverte de la Yamaha 2022 avaient grignoté sa confiance, au point de le pousser à réclamer des nouveautés majeures au constructeur japonais.

Nouveautés majeures il n'y a pas eu et c'est donc avec une certaine amertume que Quartararo quitte la Malaisie pour l'Indonésie, théâtre du deuxième test de pré-saison. "J'attendais beaucoup plus, c'est clair, sincèrement, sur plusieurs aspects que je vais garder pour moi", a reconnu le Niçois ce dimanche. "J'attendais beaucoup plus sur ce premier test et en général. À Mandalika, on n'aura plus grand-chose à essayer. On aura juste à confirmer à nouveau des choses qu'on a essayées ici. C'est sûr que j'attendais beaucoup plus de la part de Yamaha sur ce premier test."

Au cœur des plaintes de Quartararo, le quatre cylindres en ligne de Yamaha n'a pas bénéficié du gain de puissance espéré. Le Champion du monde préfère s'en amuser : "Je pense qu'ils en cherchent, mais peut-être que la zone où se trouve Yamaha n'a plus de chevaux ! [rires] Mais c'est sûr qu'ils cherchent à progresser, je l'espère. Au final, je pense que tout le monde joue beaucoup sur la limite et que certains constructeurs ont trouvé un peu plus, et malheureusement pas nous. Je ne pense pas que ce soit un domaine qui ne fonctionne pas chez Yamaha, je pense qu'ils peuvent trouver [de la puissance]."

Il n'y a pas que du côté du moteur que la firme d'Iwata a stagné face à une concurrence toujours plus affutée. "Ducati était déjà super rapide à la fin de la saison", a rappelé un Quartararo également épaté par les performances de plusieurs autres constructeurs : "Mais [Aprilia, Suzuki et Honda] sont ceux qui m'ont le plus impressionné. Sincèrement, je ne pense pas qu'on ait fait de tels progrès, et de loin. Mais ça ne veut dire qu'on n'est pas performants, c'est juste que les autres ont plus progressé que nous. On a du mal dans certains domaines. En pneus neufs, c'était bizarre d'avoir plus de mal, puisque normalement le time attack est mon point fort. Je sais que je pouvais faire mieux. Les autres ont fait de gros progrès dans ce domaine."

Fabio Quartararo

Et Quartararo s'attend à devoir disputer le début de la saison avec une machine sensiblement identique à celle évaluée ce week-end : "Je ne peux pas m'attendre à beaucoup de changements. Je ne pense pas qu'il va y avoir des modifications sur notre moto, je ne crois pas que quelque chose arrivera dans le prochain mois qui pourrait me satisfaire autant. Je sors juste d'un briefing technique donc c'est pour ça que je dis ça. Pour moi, en début de saison ça sera la même chose."

Quartararo croit toujours en ses chances

L'année 2022 débute donc sur une déception pour Fabio Quartararo mais El Diablo ne veut pas entamer la saison défaitiste. La Yamaha a certes peu progressé et conserve ses faiblesses mais elle reste performante et très agréable à piloter, ce qui en fait toujours une arme redoutable. Quartararo ne veut pas se lamenter et cherchera à faire avec ce qu'il a.

"Il ne faut pas se dire 'je m'attendais à mieux, j'aurais pu avoir une meilleure moto'. Non : j'ai ma moto, j'y suis, maintenant il ne faut penser à rien d'autre qu'à donner son maximum et je pense que c'est ce qu'on a très bien fait l'année dernière, donc il faut le reproduire", annonce le pilote français.

Massimo Meregalli a appuyé le point de vue de son pilote, admettant qu'il faudrait chercher des progrès ailleurs que sur le moteur, qui ne pourra désormais plus évoluer. "Nous partageons son point de vue", a admis le directeur de l'équipe Yamaha auprès du site officiel du MotoGP. "Nous attendions tous un plus gros progrès. Ils ont réalisé un petit progrès, mais nous en attendions plus. Pendant la saison, nous ne pourrons pas travailler sur le moteur car il sera scellé, mais il y a d'autres domaines dans lesquels nous pourrons poursuivre le développement. Ici, par exemple, nous avons obtenu des résultats en changeant des pièces d'aéro et ce sera l'une des pistes que nous devrons assurément explorer."

"Au final, je pense que j'ai la capacité de m'adapter assez rapidement", a ajouté Quartararo. "Donc je m'adapte à la moto et à... je ne dirais pas des problèmes. Nous n'avons pas de problèmes. Honnêtement, nous avons certes besoin de plus de puissance, c'est certain, de plus de grip, de moins de wheelie. Mais ce ne sont pas vraiment des problèmes, ce sont des choses à améliorer. On parle tout le temps du négatif, mais pour moi les sensations que nous avons à l'avant sont incroyables. Le freinage est incroyable."

"Mais il manque des éléments vraiment importants pour la performance. Sur un tour de qualifications, ce n'est pas un problème, mais au Mugello, si on n'a pas une demi-seconde [d'avance] en sortant du dernier virage, on est doublé. Et quand on est doublé, on est dans une très mauvaise situation, comme à Portimão : à la première couse [de 2021], j'ai gagné, et à la deuxième course je ne pouvais pas doubler. Mais si vous regardez les chronos, je suis rapide donc c'est à prendre en compte : ce n'est pas parce que nous avons l'une des motos les plus rapides qu'elle est la plus performante en course."