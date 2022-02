Quartararo ne sent toujours pas de gain de puissance

Charger le lecteur audio

La puissance tant réclamée par Fabio Quartararo n'est toujours pas là. Lors de sa découverte du moteur 2022 de Yamaha, évalué à Misano en septembre puis à Jerez en novembre, le Niçois ne percevait pas de réels progrès, mais le constructeur avait promis des changements plus significatifs pour le test de Sepang, qui a débuté ce samedi. Quartararo peine pourtant à distinguer des différences.

"C'est vraiment, vraiment similaire, sincèrement", a reconnu le Champion du monde, précisant n'avoir senti "rien de très différent" sur le quatre cylindres en ligne qui équipe sa M1. "J'étais vraiment content à un moment parce que ma vitesse de pointe était très élevée, 332 km/h, donc j'étais heureux mais j'ai freiné après la cellule de détection. Ce n'était pas la véritable vitesse !"

Conscient qu'il n'aura pas les chevaux supplémentaires qu'il espérait cette année, Quartararo accepte sa situation, n'oubliant pas qu'il a conquis le titre mondial en sachant se jouer de ce désavantage l'an dernier : "Évidemment, je voulais plus de puissance mais au final, ça ne tombe pas du ciel. Maintenant, on doit être rapides et ne pas trop y penser. Si on l'a, c'est mieux. Si on ne l'a pas, ce n'est pas utile de dire tout le temps qu'on manque de puissance. Si on n'a pas de puissance, on s'adapte, comme je l'ai fait par le passé. Si on doit s'adapter, on s'adaptera."

Fabio Quartararo reconnaît également avoir besoin de se remettre dans le bain, près de trois mois après sa dernière apparition sur la Yamaha : "Je veux voir un peu plus la moto. Je suis content du rythme mais juste avant le time attack, je faisais des tours avec des medium qui avaient 26 tours, et en passant sur un pneu neuf, je n'ai pas profité du tendre. Demain on aura plus d'opportunités de faire un time attack. Globalement, je dois améliorer mon pilotage parce qu'après trois mois, je n'étais pas assez rapide en courbe et c'est un point fort de notre moto, donc je dois améliorer mon pilotage pour demain."

Morbidelli enchanté par le nouveau carénage, Quartararo prudent

Franco Morbidelli

De l'autre côté du garage Yamaha, Franco Morbidelli a eu une journée mitigée, avec des difficultés à trouver la performance en pneus neufs malgré un genou qui ne le fait plus vraiment souffrir. L'Italien a en revanche été encouragé par le nouveau carénage apparu sur la M1 : "[Il fait partie des] bonnes choses", a confié Morbidelli au site officiel du MotoGP. "J'aime vraiment le nouvel ensemble aérodynamique. Il me donne de bonnes sensations donc on va l'utiliser, c'est certain."

Fabio Quartararo se montre moins enthousiaste. Même s'il perçoit une amélioration grâce à ce carénage qui aide à réduire le wheelie, il réserve son verdict à des circuits avec des virages plus lents, où les phases d'accélération sont plus franches : "Je pense qu'on ne peut pas dire dès le premier jour qu'on est très content de quelque chose, en sachant qu'au niveau des temps, Franco est assez loin, je suis assez loin", a précisé El Diablo, sixième du jour mais à 0"631 du leader Aleix Espargaró. "Sincèrement, c'est assez difficile de dire qu'on est contents quand on est à plus d'une seconde au tour. C'est à confirmer sur un type de piste différent : un circuit comme Jerez, où il n'y a pas beaucoup de lignes droites, où c'est plus de l'accélération."

"Le pack aéro, c'est pour avoir le moins de wheelie possible. Ça a l'air de marcher un peu mais on doit le voir sur une autre piste. Moi, je ne peux pas dire que je suis très content, mais c'est déjà mieux. Ça faisait trois ans qu'on avait le même carénage, donc il était temps d'avoir une évolution du carénage pour essayer d'améliorer ce point faible. Je pense que c'est un point positif pour des circuits comme Jerez ou l'Autriche, ou on a besoin de plus de charge aéro."