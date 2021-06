Fabio Quartararo a été "beaucoup trop prudent" sous la pluie

Le week-end d'Assen a bien débuté pour le clan Yamaha. Pourtant en grande difficulté il y a quelques jours au Sachsenring, Maverick Viñales a été le plus rapide dans chacune des deux séances disputées et Fabio Quartararo a également été bien placé tout au long de la journée, son troisième chrono en Essais Libres 2, sa meilleure performance du jour, ayant été réalisé avant l'arrivée de l'averse.

Sur une piste humide, le leader du championnat était moins performant que les autres pilotes, n'ayant pas souhaité prendre autant de risques que certains de ses rivaux. "Sous la pluie, j'ai été trop prudent", reconnaît Quartararo. "Les sensations n'étaient pas mauvaises mais j'ai été beaucoup trop prudent et on sait que demain, il faudra faire des progrès."

"Les sensations étaient bonnes", insiste le Français. "J'ai juste été trop prudent. J'ai simplement pris la piste pour prendre des sensations mais quand j'ai vu que les autres attaquaient vraiment, j'ai préféré rester prudent et je l'ai été un peu trop. Mais les sensations n'étaient pas mauvaises, elles étaient bonnes. Évidemment, demain il faudra attaquer différemment pour être plus rapide. J'ai juste pris des informations sur la piste aujourd'hui, sans rouler à la limite."

Quartararo pensait au championnat et ne voulait pas faire une erreur pouvant avoir de sérieuses conséquences, d'autant plus qu'il était impossible d'améliorer les chronos en vue d'un bond dans la hiérarchie au cumul des séances : "Je dois être plus à la limite. Je suis dans une situation où je ne veux pas faire d'erreur en tombant sous la pluie en EL2. Quand il faudra attaquer plus, j'attaquerai plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne fallait pas faire d'erreur ou peut-être tomber et me blesser. Il fallait rester calme."

Fabio Quartararo a souvent été en difficulté sous la pluie par le passé mais son podium du Mans, après une grosse averse, a été une véritable révélation pour le pilote Yamaha, qui sait qu'il aurait pu être plus performant ce vendredi en se montrant plus agressif mais n'a pas jugé cela opportun. "L'an dernier, on avait un très bon feeling en motricité [sous la pluie], c'était plus sur la mise sur l'angle que j'avais du mal. Là, sincèrement, je trouvais que le feeling était bon. Il fallait un peu se mettre à la limite, mais en termes de motricité, par rapport à l'an dernier c'était pareil. Ce n'est pas quelque chose qui me fait peur mais je suis dans une situation au championnat où je n'ai pas envie de faire une erreur stupide."

Quartararo juge donc sa journée "assez positive" même s'il n'a pas non plus réellement montré son potentiel dans la matinée, en prenant la quatrième place avec une gomme tendre à l'avant, utiliser le medium avec lequel il a de meilleures sensations étant impossible puisqu'il est nécessaire de ménager le quota de pneus à disposition pour le week-end.

"En EL1, malheureusement, à cause de la quantité de pneus, on doit utiliser le tendre à l'avant, et c'est un pneu que je n'apprécie pas trop en général, donc ce matin on n'a utilisé que le tendre. Le medium à l'arrière était acceptable mais je n'ai pas pu pousser avec l'avant. Donc j'étais plutôt content. Et cet après-midi, j'ai roulé avec un medium et un dur. Il pleuvait un peu et je n'avais pas une très bonne confiance avec le dur."

"Dès qu'on aura la possibilité de mettre des medium-medium, je pense que c'est là qu'on va faire vraiment faire des chronos et comprendre notre potentiel", a ensuite précisé un Quartararo qui a peut-être sa place pour la Q2 déjà acquise puisque des averses sont attendues samedi et que son quatrième chrono au cumul des deux premières séances pourrait rester suffisant. El Diablo estime qu'une journée pluvieuse avant le retour du soleil dimanche pourrait jouer en sa faveur grâce à une bonne base sur piste sèche.

"Je pense que ça peut être un avantage pour nous parce que je pense qu'on est pas mal sur la moto. Je me sens prêt. Si je dois partir sur le sec en course, je sais à peu près comment partir. Donc s'il pleut demain et que c'est totalement sec dimanche, on progressera petit à petit en course et je pense que ça sera important d'y aller petit à petit."

partages