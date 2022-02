Le contrat de Quartararo, "priorité numéro un" de Yamaha

Charger le lecteur audio

À l'heure où le paddock MotoGP se réunit pour sa rentrée, plusieurs top pilotes ne disposent plus que d'une saison de contrat, n'ayant pas encore bouclé les discussions portant sur leur avenir au-delà de 2022. C'est le cas notamment de Fabio Quartararo, champion sortant et donc l'un des pilotes se trouvant potentiellement en position de force au cœur du marché des transferts.

Le Français a déjà annoncé la couleur au moment de ranger son casque pour l'hiver. Nous étions quelques jours après le tomber de rideau sur le championnat qu'il venait de remporter, et il quittait les essais d'intersaison de Jerez dans le doute quant au niveau de compétitivité de la moto que Yamaha venait de lui proposer comme base pour 2022.

"Je trouve que c'est encore tôt. Je ne veux pas signer quelque chose au moins avant la Malaisie", avait-il signifié en faisant référence au test programmé cette semaine à Sepang. "Je veux voir l'évolution de notre moto. Je trouve ça normal, déjà. Je ne trouve pas normal de signer pour 2023 sans avoir commencé 2022."

"Je sais où est ma valeur. Je vais attendre un petit peu de voir comment le team se positionne avec Yamaha, surtout voir l'évolution qu'il y a ou pas sur la nouvelle moto à Sepang…" avait-il ajouté. "Moi, je demande des choses très importantes. Après, c'est quelque chose où, s'ils ne montrent pas ce que je demande, au moins qu'ils essaient. Et s'il y a une petite amélioration, c'est bien. Mais si je vois qu'ils partent dans une direction totalement différente, ça peut affecter mon futur avec Yamaha, donc j'espère vraiment qu'ils m'écoutent."

Arrivé en Malaisie cette semaine, Quartararo a logiquement été interrogé sur l'évolution de sa position, mais il a une nouvelle fois renvoyé cette discussion à plus tard, assurant que le seul sujet qui lui importait actuellement était le niveau de sa nouvelle moto.

"Je suis vraiment concentré sur 2022 et les tests. Il y a quelqu'un qui s'occupe de mon avenir et en qui j'ai confiance, mais pour moi ce n'est pas le moment de parler de mon avenir. Aujourd'hui, il s'agit du présent et des tests. On verra ce qui se passera concernant mon avenir, mais pour le moment je suis concentré sur le présent et je me bats pour qu'on ait la meilleure moto pour 2022", a-t-il signifié vendredi en marge de la présentation officielle de son équipe.

Arrivé en MotoGP en 2019, Fabio Quartararo a été promu dans l'équipe d'usine pour 2021 mais avec un contrat finalisé dès l'hiver 2019-2020, avant qu'il n'entame sa deuxième saison et ne remporte ses premières courses dans la catégorie reine. Son statut au sein du team Petronas SRT était déjà presque identique à celui des pilotes d'usine de l'époque, Valentino Rossi et Maverick Viñales, avec la fourniture d'un matériel similaire en dépit d'un salaire moindre.

Aujourd'hui, Yamaha a bien conscience qu'il lui faut récompenser son champion, dont le contrat actuel aura besoin d'être réévalué pour être porté à la hauteur de son nouveau statut. D'un autre côté, compte tenu de l'état actuel de la grille, mais aussi des besoins des différentes équipes et de leurs possibilités respectives, personne en dehors de Yamaha ne semble apte à payer Quartararo autant que le pourrait le constructeur d'Iwata.

Du côté du management, on mesure ses paroles autant que le fait le pilote lui-même, mais on se dit néanmoins confiant. "Nous sommes toujours en contact avec le management de Fabio et nous travaillons pour régler ce sujet important dès que possible. C'est assurément la priorité numéro un pour nous et nous sommes assez confiants quant au fait que les choses vont dans la bonne direction", déclare ainsi Massimo Meregalli, directeur de l'équipe.

"Pas une équipe, mais une famille"

Si aucun accord ne semble avoir été scellé à ce stade, Fabio Quartararo affiche pourtant un fort attachement à son équipe, lui qui n'a connu que la Yamaha en MotoGP et a rapidement grimpé les échelons, entouré par un groupe dans lequel il a trouvé ses marques.

"Je ne la considère comme une équipe, mais comme une famille. Je passe beaucoup plus de temps avec eux qu'avec mon père ou ma mère, donc je les considère comme une véritable famille", décrit-il. "Je dirais que l'ambiance dans l'équipe est vraiment spéciale. Quand on a besoin de travailler dur, tout le monde est super sérieux et travaille comme des dingues, mais dès que le travail est terminé on est l'équipe qui s'amuse bien plus que les autres et c'est quelque chose de très important pour moi."

"Quand on est sur la moto, on est concentré. On a besoin d'être les premiers, les plus rapides, mais dès qu'on termine il faut prendre du plaisir et pour moi l'état d'esprit de l'équipe est celui-là. Je pense que tous ceux qui travaillent ici se sentent comme à la maison", ajoute le pilote français, en soulignant par ailleurs la meilleure cohésion observée depuis quelques mois : "L'année dernière a été la première année où les deux côtés du stand ont vraiment eu l'impression de former une vraie équipe, comme une vraie famille."