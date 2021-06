Fabio Quartararo bien décidé à jouer la victoire à Assen

Au terme d'un week-end qu'il a jugé difficile, et qui l'a incontestablement été pour le groupe Yamaha, Fabio Quartararo a marqué les points de la troisième place au Grand Prix d'Allemagne. Une manière idéale de limiter les dégâts, qui lui permet de constater une nouvelle fois la maturité qu'il a acquise dans sa gestion des écueils pouvant se présenter à lui au cours de la saison.

"On était en difficulté, mais je prends chaque fois plus d'expérience", se félicitait-il à sa descente du podium. "Je pense que j'apprends car quand j'étais cinquième et que je voyais que Marc [Márquez] s'échappait et que Miguel [Oliveira] était deuxième, par le passé j'aurais poussé comme un dingue pour dépasser Aleix [Espargaró] et Jack [Miller] et essayer de les suivre, au moins Miguel. Mais je savais que c'était très difficile alors je pense que j'arrive à un peu plus réfléchir sur la moto. Être rapide, c'est une chose, mais être rapide tout en réfléchissant c'est différent, et je pense que cette année je le fais mieux."

Sur le plan comptable, l'opération est juteuse, puisque Quartararo a conforté sa place de leader du championnat et creusé son avance sur Johann Zarco, deuxième du classement général. Avec désormais 22 points de marge, le pilote Yamaha savoure la bonne opération réalisée au Sachsenring, mais en se gardant bien de changer d'un iota son approche.

"J'ai un assez bon exemple sur ce point. Je me souviens de Marc [Márquez] en Thaïlande [en 2019] : il n'avait besoin que de finir devant Dovi pour gagner le championnat et pourtant on s'est battu jusqu’au dernier virage, jusqu'au dernier moment", a-t-il rappelé. "Actuellement pour gagner le titre, je pense qu'il faut gagner des courses et faire des podiums. Alors je suis bien sûr extrêmement heureux d'être [sur le podium] et d'augmenter mon avance, mais j'irai à Assen pour me battre pour la victoire, pas pour regarder où est Zarco. Je pense que c'est très important, car on n'en est même pas à la moitié du championnat, alors la bonne chose à faire est d'aller à Assen et de se battre pour ce que l'on veut obtenir."

De son point de vue, ces 16 points empochés en Allemagne sont une belle façon de limiter les dommages, avant de se tourner vers un Grand Prix de Pays-Bas qui, effectivement, s'annonce bien plus serein pour lui. "Ce qui nous a manqué l'année dernière, ce n'était pas la vitesse, c'était la régularité", a rappelé le pilote Yamaha auprès du site officiel, "et cette année on a les deux : quand on est dans un mauvais moment − pas mauvais peut-être, mais un moment de difficulté en tout cas −, on termine à la troisième place. Assen est l'une de mes pistes préférées et elle correspond très bien à la Yamaha, alors je serais très heureux si les EL1 pouvaient commencer dès demain !"

Mais Quartararo le sait, ce sont aussi les performances de ses adversaires qui influent sur la tournure que prend le championnat pour lui, et à l'arrivée de la course allemande il n'était pas mécontent de voir Marc Márquez chiper quelques précieux points à un Miguel Oliveira de plus en plus menaçant, revenu à 57 points au classement.

"Je suis content parce que Miguel n'est pas très loin et [Marc] lui enlève quelques points. Il a dit qu'à Assen il serait à nouveau en difficulté, mais peut-être qu'il y pleuvra ou qu'il trouvera quelque chose de plus, et il va de toute façon trouver sa confiance pour l'avenir. Ce qu'il a fait [dimanche] a été incroyable."

"Gros respect ! Il vient juste d'une autre planète", a salué le Français au sujet de la performance livrée par Márquez. "Marc est pour moi, en ce moment, l'un des meilleurs de l'Histoire. Quand on a été absent un an, avec une grosse blessure et beaucoup d'opérations, c'est incroyable ce qu'il a réalisé et je lui adresse un grand bravo car il a fait une course incroyable. Il a été devant toute la course et Miguel était derrière, mais il ne s'est pas mis de pression et il a gagné, alors vraiment, félicitations."

Avec Chloé Millois