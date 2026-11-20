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Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"

Fabio Quartararo n'avait jamais manqué un Grand Prix depuis ses débuts en Moto3, en 2015. Mais la décision de Yamaha l'a contraint à suivre le week-end qatari depuis chez lui.

Germán Garcia Casanova

Publié: 20 nov. 2026, 06:15

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Photo de : Asif Zubairi

Fabio Quartararo s'est présenté devant la presse pour la première fois depuis que Yamaha a annoncé, après le Grand Prix de Malaisie, ne pas envoyer son personnel dans une zone menacée par la guerre comme le Qatar. Une décision qui a contraint le Français à rester chez lui pour la première fois depuis ses débuts en MotoGP, alors qu'il avait disputé les 151 courses précédentes sans en manquer une seule depuis 2019.

"C'était très étrange", a reconnu Quartararo jeudi dans le paddock du Grand Prix du Portugal, avant-dernière manche de la saison avant son départ de Yamaha à la fin de l'année. "C'était la première fois que cela m'arrivait, car heureusement, je n'ai jamais été blessé au cours de ma carrière en MotoGP."

"C'était étrange, surtout pendant les EL1, lorsque je voyais les autres pilotes en piste alors que j'étais chez moi avec mon café. C'était un peu bizarre, même si je m'y suis habitué au fil du week-end."

Le Français a suivi pratiquement toutes les séances du Grand Prix à la télévision, comme il l'a expliqué, même s'il a profité du dimanche pour courir un marathon, qu'il a bouclé en 3h40, avant de regarder la course en différé dans la soirée.

Concernant la polémique provoquée par la décision de Yamaha de ne pas se rendre au Qatar, Quartararo a préféré ne pas entrer dans les détails.

"Honnêtement, je n'y pense pas", a-t-il déclaré, sans vouloir s'attirer d'ennuis. "Je crois que Yamaha a pris la décision de ne pas y aller, puis toute cette polémique a éclaté. Je pense qu'il y a eu une réaction un peu excessive, mais je n'ai pas vraiment d'avis sur cette polémique."

Le Français a également laissé entendre que l'absence de Yamaha ne l'avait pas particulièrement contrarié.

"De ce que j'ai compris, il y avait finalement environ 19 pilotes, plus ou moins. Pratiquement personne ne voulait y aller. Je ne dirai pas que j'étais mécontent de ne pas être là. Ce n'est pas comme si j'avais raté grand-chose. Même si j'avais terminé parmi les cinq premiers, cela n'aurait pas changé grand-chose."

Fabio Quartararo (Yamaha)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Concernant sa situation sportive actuelle, Quartararo veut profiter au maximum des dernières courses de la saison et savourer ses derniers moments avec l'équipe avant d'entamer un nouveau chapitre chez Honda l'année prochaine.

"C'est ce que nous essayons de faire depuis le début de l'année. Nous savons très bien que les résultats ne seront pas à la hauteur de nos attentes, mais nous faisons tout notre possible. J'essaie d'en profiter avec les mécaniciens et les membres de l'équipe."

Il n'a toutefois pas hésité à reconnaître qu'il avait déjà hâte de mettre un terme à cette aventure de huit ans avec le constructeur d'Iwata.

"Nous verrons s'il y aura de l'émotion, mais pour le moment, j'ai vraiment hâte de terminer cette aventure car, honnêtement, cette année a été très, très difficile. C'est une année durant laquelle je n'ai pas tiré le meilleur parti de la moto. Nous allons essayer de faire de notre mieux jusqu'à Valence et, surtout, d'en profiter avec les personnes de l'équipe que j'apprécie énormément."

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En comparant cette saison à d'autres années difficiles de sa carrière, comme 2016 ou 2024, Quartararo estime que 2026 a été particulièrement éprouvante, car il connaît désormais parfaitement son potentiel et sait qu'il possède la vitesse nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats.

"En 2016, il y avait beaucoup de frustration, mais je n'avais jamais gagné et je ne connaissais pas précisément mon potentiel. Au final, j'ai connu une saison similaire en 2024." Nous avons obtenu pratiquement les mêmes résultats que cette année : aucun podium et aucun départ depuis la première ou la deuxième ligne."

"Mais l'année suivante, en 2025, j'ai vu que j'avais la vitesse et j'ai retrouvé mon niveau. Je sais très bien que j'ai la vitesse, mais je pense que cette année a été la plus difficile de ma carrière."

"Honnêtement, je ne pense pas avoir appris grand-chose cette année, si ce n'est à essayer de rester calme. Il y a eu des moments où je ne l'étais pas, mais je pense avoir appris à garder mon calme et à essayer d'améliorer mes retours sur la moto, aussi bien auprès de l'équipe que des médias. En ce qui concerne le pilotage, je ne pense pas avoir appris quoi que ce soit."

Quartararo a désigné le Grand Prix de France comme son meilleur moment de la saison.

"Je pense que le meilleur moment a été Le Mans dans son ensemble. C'est une course exceptionnelle en France et nous avons obtenu notre meilleur résultat, aussi bien au sprint qu'en course. Sans aucun doute, Le Mans a été le meilleur moment. Pour le pire moment, c'est difficile d'en choisir un, mais le week-end en Hongrie a été très difficile. Si je devais en retenir un, je dirais celui-là."

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