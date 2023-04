Jerez, un Grand Prix "marqué en rouge" pour Quartararo

Fabio Quartararo arrive à Jerez avec la ferme intention de se créer des opportunités. Ce n'est pas tellement le fait d'avoir obtenu son premier podium de la saison à Austin, il y a deux semaines, qui booste sa confiance avant ce GP d'Espagne, mais plutôt ses retrouvailles avec une piste qu'il a toujours appréciée.

Au gré des échelons, depuis sa jeune carrière en Espagne jusqu'à la catégorie reine des Grands Prix, le Niçois a engrangé à Jerez une riche expérience et s'y est constitué un palmarès qui sort du lot. C'est là qu'il a décroché sa première pole position dans la classe MotoGP, en 2019, là aussi qu'il a fêté sa première victoire dans la catégorie, en 2020.

De sa première saison sur la Yamaha à aujourd'hui, Quartararo a signé quatre poles consécutives sur cette piste et ce fameux doublé lors des courses de 2020, époque à laquelle le championnat chamboulé par le Covid s'était ouvert sur place en enchaînant deux Grands Prix. Il est également monté sur la deuxième place du podium l'an dernier et avait mené aussi en 2021, avant d'être frappé par des douleurs d'arm-pump.

"Ce circuit, je l'ai marqué en rouge", prévient-il au micro de DAZN. "Il va falloir qu'on attaque. Ici, on a toujours pu se battre pour la victoire et je ne vois pas pourquoi ça devrait être différent cette année. On va essayer de toutes nos forces d'y arriver ici ce week-end."

La piste andalouse apparaît tellement comme une référence pour le pilote Yamaha qu'il en attend tout bonnement des réponses : "Ce week-end, on comprendra si on va pouvoir se battre pour le championnat cette année, ou s'il nous sera très difficile de le faire."

Fabio Quartararo occupe la septième place du championnat après les trois premiers Grands Prix

"On a eu un super rythme à Austin, le podium était super mais l'objectif est de monter là-haut sur beaucoup plus de courses. Ici, c'est un très bon endroit pour le faire", ajoute-t-il. "Il faut juste qu'on se concentre et qu'on ait les qualifs en ligne de mire, parce que ça a été assez dur cette année."

La M1 affiche effectivement une certaine faiblesse dans le tour qualifs, or c'est un talon d'Achille qui peut faire basculer les week-ends vers de piètres classements tant la position de départ est devenue aujourd'hui déterminante. Quartararo, qui n'est jamais parti plus loin que la deuxième place en cinq Grands Prix MotoGP à Jerez, espère pouvoir profiter de son efficacité sur place pour compenser les imperfections de sa machine.

"On ne sait pas ce qui nous empêche de faire un chrono. Ceux de 2019 sont meilleurs que ceux que l'on fait actuellement, alors que les autres se sont beaucoup améliorés sur le tour. On ne sait pas pourquoi, mais ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'amélioration. L'année dernière, je n'ai obtenu qu'une seule pole position, mais je me suis souvent qualifié sur la première et la deuxième lignes de la grille. Cette année, on n'en a obtenu aucune. Il faut qu'on comprenne pourquoi cela nous arrive."

"En 2021, je pense que dans les différences qui existaient entre les constructeurs, on était meilleurs en vitesse de passage. L'année dernière, ça n'était pas le cas, on était très similaires", se souvient le Français, qui se trouve donc à la peine pour dépasser. "J'étais derrière Pecco [Bagnaia] et la pression avait beaucoup augmenté, je n'arrivais pas à rester proche de lui alors je ne pouvais pas dépasser. L'année dernière, je n'ai passé personne pendant la course alors j'espère qu'on va pouvoir inverser ça cette fois."

Impossible de toucher au moteur

Le constat qui semble déjà s'imposer, cependant, c'est que les solutions permises par le règlement sont trop limitées pour véritablement faire bondir les performances générales de Yamaha face aux références que sont les Ducati.

"Après les trois courses, j'ai clairement rapporté où était le problème et où on peut progresser, en sachant qu'on ne peut pas toucher au moteur, et c'est à eux de trouver la solution, de trouver quelque chose qui peut m'aider dans ce domaine, surtout sur des pistes comme celle d'Austin", souligne Quartararo.

"Ce sont beaucoup de choses. Ça n'est pas juste l'accélération. On ne peut pas utiliser la puissance parce qu'on a du wheelie pendant très longtemps [à la sortie des virages]. C'est le principal problème à l'heure actuelle et il faut le régler. Si on met plus d'ailerons en ligne droite, on n'est pas très rapides, alors on ne peut pas en mettre de plus grands. Au final, c'est un problème qui en entraîne beaucoup d'autres."

L'arrivée du paddock à Jerez signifie aussi qu'une des rarissimes journées de test auxquelles peuvent participer les pilotes titulaires aura lieu après la course, lundi. Or, comme il l'avait déjà évoqué il y a quelques jours, Fabio Quartararo n'en attend pas de changement radical. "Ce que j'ai entendu, ce n'est rien d'important. On sait où est le problème, mais on ne peut pas y toucher pour cette année, donc on va avoir des pièces mais rien de dingue."

Avec Germán Garcia Casanova