Le blues de Fabio Quartararo, pas rassuré par son podium

Fabio Quartararo ne cherche pas à masquer son début de championnat éprouvant en maquillant ses propos de mots faussement positifs. Tout juste concède-t-il que le podium qui est venu embellir son printemps, dimanche à Austin, "fait du bien", tant pour le résultat en lui-même que le rythme qui lui a permis de le décrocher, mais il ne s'aventure pas à se dire "rassuré" pour autant.

"C'est sûr que ça fait du bien. À Portimão, on avait la vitesse, mais en faisant de très mauvais départs et en ayant du mal à faire des dépassements, ça a fait un mauvais résultat. En Argentine, le rythme était là malgré le fait que Nakagami m'a tapé dedans et que je suis reparti dernier. Un podium, là, ça fait du bien, mais il manque encore plein de choses pour vraiment être tout le temps devant", analyse le Français.

Ces éléments manquants, Fabio Quartararo les a détaillés maintes fois. À une vitesse de pointe timide de la Yamaha, néanmoins sensiblement boostée par la nouvelle version de son moteur, s'ajoute une profonde difficulté à se battre contre les machines dotées de V4 qui constituent le reste du peloton et à pouvoir s'appuyer sur la force de la M1, sa vitesse de passage des virages, pour représenter une menace et réussir des dépassements.

À l'issue de la course, son directeur d'équipe Massimo Meregalli saluait le pilotage intelligent de Quartararo à Austin et ces "10% supplémentaires" qu'il avait ajoutés à son implication totale habituelle. Donner plus que la perfection serait-il désormais nécessaire pour obtenir un bon résultat ? "C'est obligé", assure le pilote, interrogé en marge de la présentation du GP de France, mardi à Paris.

"Ce sont surtout les deux premiers tours, ce sont les plus importants", précise-t-il. "Franchement, je pense que 80% de la course se passe dans les premiers tours. La qualif et les premiers tours, c'est 90%. Le rythme, on l'a toujours plus ou moins mais ce sont la qualif et le premier tour qui sont très importants pour nous."

Si sa troisième place au Texas ne le rassure pas, qu'est-ce qui va réellement permettre à Fabio Quartararo de porter un regard positif sur la saison qui l'attend ? "[Je serai] rassuré en voyant qu'on peut vraiment se battre pour une très bonne qualif et en voyant vraiment la performance de notre moto", répond-il.

Et de rappeler ce que ce podium ne montre pas : "Je me suis fait passer par Marini dans la ligne droite : 14 km/h de différence. En sachant que, normalement, on a fait un pas en avant sur la vitesse, c'est quand même énorme. Sur une moyenne de 20 tours à Austin, si on compte le temps qu'on a perdu dans la ligne droite, c'est énorme. Rassuré, je ne sais pas quand on va l'être, mais c'est important de travailler et d'essayer de rester calme."

Fabio Quartararo était à Paris mardi pour la présentation du GP de France MotoGP Photo de : Lukasz Swiderek

"Petit à petit, on peut faire de belles choses", tente-t-il de croire. Mais pour autant, il se montre ouvertement pessimiste pour le titre et ce n'est pas ce résultat qui lui fera changer d'avis sur ce point : "Pour l'instant, non. Je me sens bien mais il nous manque encore un petit peu de vitesse pour vraiment se battre pour le titre. Pecco [Bagnaia] a deux ou trois dixièmes de plus que nous, donc tant qu'on n'aura pas cherché ces deux-trois dixièmes, le championnat ne sera pas jouable."

Pas de grandes attentes pour le test de Jerez

Alors que seuls trois des 21 Grands Prix de cette saison d'une longueur record ont été disputés à ce stade, il parait prématuré de tirer des conclusions, et ce d'autant plus que l'un des rendez-vous très attendus de la première partie de championnat approche : un test qui sera effectué à Jerez au lendemain de la prochaine manche.

Idéalement placée pour permettre aux constructeurs de présenter à leurs pilotes une salve supplémentaire de nouveautés après celles développées pendant l'intersaison, cette journée peut permettre de rectifier le tir face à certaines difficultés et a déjà prouvé par le passé qu'elle pouvait représenter un tournant dans le championnat.

Mais Fabio Quartararo n'en attend aucun changement décisif dans le stand Yamaha. "Sincèrement, ça ne va pas être très important parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à essayer", anticipe-t-il. "C'est sûr que ce sera très important de voir s'il y a quelques petites différences. [Mais] je sais que Cal [Crutchlow] teste à Aragón [cette semaine], il va déjà essayer ce qu'on doit essayer pour le test à Jerez, mais malheureusement ça ne sera pas de très gros changements."

Le changement qu'attend le Champion du monde 2021 doit être plus profond et toutes les difficultés qu'il décrit ne font que concentrer les regards sur le quatre cylindres en ligne de Yamaha, qui parait aujourd'hui dominé par le reste de la meute. "Sincèrement, je n'ai aucune expérience [entre moteurs] V4 ou en ligne, parce que j'ai toujours roulé avec une moto qui a les cylindres en ligne", pointe le pilote. "Les différences, je ne sais pas, mais ce que je vois c'est que les Ducati vont beaucoup plus vite que nous, [comme] les Aprilia et pratiquement toutes les motos qui sont dans le peloton MotoGP, donc si c'est la solution pour vraiment aller plus vite, je pense qu'il faut le faire."

"Mais après, je sais qu'en course le plus important c'est d'avoir la capacité à faire un dépassement et en ce moment on ne l'a pas, c'est ça qui nous manque", conclut Fabio Quartararo.