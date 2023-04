Quartararo de retour sur le podium : "Ça fait du bien !"

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo a décroché à Austin son premier podium de la saison, une troisième place qui marque une nette amélioration de ses résultats après deux premiers Grands Prix qui ne l'avaient pas vu figurer plus haut que la septième place. Hier encore, la course sprint disputée au Texas s'était soldée par une lourde déception, le Français étant tombé alors qu'il occupait la sixième position.

Ce dimanche, sa course a pris une bonne tournure dès le départ, étape si essentielle pour le pilote Yamaha, afin de se libérer autant que possible des perturbations qu'un peloton autour de lui peut lui causer. Quatrième à la fin du tour d'ouverture, il se sentait déjà soulagé et savait qu'il allait enfin pouvoir prétendre à un résultat plus en phase avec ses ambitions. "Sur les deux premières courses, notre point faible ça a été les premiers tours, le fait d'y être agressif, or aujourd'hui et hier ils ont été très bons", s'est-il félicité.

"Ça fait du bien, surtout les premiers tours, c'est le plus important", a admis le Français au micro de Canal+. "J'ai réussi à faire un bon départ, et j'ai freiné super fort à l'extérieur. J'ai fait un bon premier tour et j'ai pu me battre avec Marini, c'était important pour ne pas perdre des positions. Après, j'ai réussi à faire mon rythme, mais bon, on perdait [du temps] aux mêmes endroits qu'hier. J'ai juste réussi à m'échapper un peu du groupe et à faire notre job."

Un temps deuxième après la chute de Pecco Bagnaia à l'avant, Fabio Quartararo s'est très vite retrouvé opposé à Luca Marini et il a fini par céder face à la puissante Ducati. "C'est difficile à accepter", a-t-il concédé, "mais c'est surtout difficile de rester calme en ligne droite quand on voit une fusée arriver sur le côté. Mais je suis resté très calme et c'est une bonne chose."

S'il a sans doute été aidé par les chutes de quelques candidats aux premières places dès le tour d'ouverture et qu'il peut aussi se targuer d'avoir lui-même faire sa part en réussissant son départ, Quartararo n'a pas perdu de vue le niveau actuel de sa M1. Une fois installé à la troisième place, il a tenu son rang, mais c'est en étant parfaitement conscient de la valeur de son résultat qu'il a fait son retour dans le parc fermé, qu'il ne visite que pour la troisième fois depuis le milieu de la saison dernière.

"Je suis vraiment content parce que je sors de courses vraiment dures et on travaille très dur avec le team. Ils essayent de me faire garder mon calme, ce qui n'est pas une tâche aisée !" a-t-il souri au moment de livrer sa première réaction.

Calme peut-être, mais exigeant certainement. Car en dépit du résultat final, cette course a confirmé au Français que les problèmes identifiés sur la Yamaha restent inchangés et doivent être résolus au plus vite pour que d'autres trophées rejoignent ses étagères. "Je n'ai fait aucune erreur aujourd'hui, et [je fais] troisième avec deux chutes devant moi. Je suis content mais on sait très bien qu'il va falloir trouver quelque chose, parce que ça va être dur de se battre pour le podium à la régulière dans ces circonstances."

On sait très bien qu'il va falloir trouver quelque chose. Ça va être dur de se battre pour le podium à la régulière dans ces circonstances. Fabio Quartararo

"La course a été longue et dure", a insisté le Champion du monde 2021. "On sait que notre problème se situe au niveau de la puissance et de l'accélération. On a beaucoup de problèmes et sur cette piste on avait beaucoup de wheelies aux virages 11, 1, 20… Il faut qu'on progresse dans ce domaine."

"Sincèrement, ça fait du bien. Même si c'est une troisième place, je sens que le potentiel commence à arriver", a souligné Fabio Quartararo, très au clair sur ce qui doit s'améliorer pour lui faciliter la tâche. "C'est surtout qu'en qualifications, on a énormément de mal. On sait très bien qu'en faisant un bon départ, on arrive à faire un bon résultat. On va essayer de continuer comme ça, de faire de bonnes qualifications."

Les points empochés grâce à ce podium permettent au pilote tricolore de remonter au septième rang du championnat après ce troisième des 21 Grands Prix de la saison. Avec 34 points, il affiche 30 unités de retard sur le leader, Marco Bezzecchi.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud