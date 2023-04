Quartararo "frustré et énervé" après sa chute à la course sprint

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo semblait bien parti pour empocher quelques précieux points lors de la course sprint d'Austin, mais ses espoirs se sont brutalement envolés à mi-parcours. Le Français a perdu l'avant de sa Yamaha dans le premier virage de la piste, au cinquième des dix tours de cette courte épreuve rapportant la moitié des points de la course principale disputée le dimanche.

Qualifié septième, la meilleure place qu'il ait occupé sur la grille de départ à ce stade de la saison, il avait réussi à prendre un bon départ pour se porter immédiatement au quatrième rang. Il a ensuite reculé d'un cran sous le coup de l'attaque portée par un Jorge Martín très efficace dans les premiers tours, puis il a fait les frais du retour d'Álex Márquez.

Désormais sixième, il tentait de rester au contact du pilote Gresini, dans ce qui constituait un petit groupe de poursuivants derrière un Pecco Bagnaia leader serein, lorsqu'il est tombé. Il a beau être remonté tout de suite sur sa Yamaha, le pilote Yamaha est reparti en queue de peloton, sans aucun espoir désormais de marquer des points.

Quartararo, qui admettait hier devoir "surpiloter" pour compenser son manque de sensations sur la M1, assure qu'il ne s'est pas montré trop agressif. "Même pas. Je tombe, je suis tout seul", explique-t-il au micro de Canal+. Néanmoins son incapacité à rivaliser avec ses adversaires revient vite sur le tapis : "J'arrive à faire un très bon rythme mais dès qu'on est derrière les autres, on est incapables de faire le rythme qu'on a fait tout le week-end et c'est frustrant. J'aurais très bien pu rester à ma position mais je ne veux pas rester cinquième ou sixième, je veux essayer de me battre pour être devant. ll y a trop de différences dans le pilotage et il faut vite trouver une solution."

"Je me bats énormément. On sait que sur le tour rapide, je dois changer de petites choses. Peut-être que je veux être trop agressif", poursuit-il, sentant qu'il ne parvient pas à exploiter son potentiel. "J'avais un très bon rythme. On comprend, on sait pourquoi, mais quand on est derrière les autres pilotes, on est incapables de faire de bons chronos."

Fabio Quartararo ne le cache pas, il est "frustré, énervé", mais "il faut rester calme", ajoute-t-il. "C'est chiant, ce n'est vraiment pas une bonne situation mais il va falloir rester calme, essayer de trouver une situation et bouger un petit peu les ingénieurs."

"C'est vraiment difficile", admet le Français, qui se sent particulièrement vulnérable en ligne droite... or, la piste d'Austin en compte une de 1,2 km, la plus longue du calendrier. "C'est frustrant, parce qu'on donne vraiment tout dans les virages. Même quand je suis derrière, je me colle aux autres pilotes mais après, ils repartent dans les lignes droites, dans les accélérations."

Depuis le début du championnat, Fabio Quartararo n'a pour le moment marqué qu'un seul point en course sprint, grâce à sa huitième place lors de l'épreuve argentine. Avec 18 points à son compteur au total, il descend à la 12e place du classement général. S'il veut garder malgré tout espoir pour la course qui sera disputée dimanche, et pour laquelle il repartira de la septième place, il sait ce qu'il va lui en coûter. "Sincèrement, il va falloir faire le même départ", prévient-il. "Il va vraiment falloir faire un bon départ pour espérer un bon résultat."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud