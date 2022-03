Fabio Quartararo sent qu'il "doit rebondir" à Mandalika

Charger le lecteur audio

Habitué au premier rôle la saison passée, Fabio Quartararo était relégué au deuxième rang en conférence de presse ce jeudi à Mandalika, les pilotes étant placés selon leur place au championnat. Seulement neuvième après le Grand Prix du Qatar, le Champion du monde espère vite retrouver une position plus favorable. Après l'arrivée, Quartararo avait lâché au micro de Canal+ qu'il voulait "tout casser", mais c'est l'esprit apaisé qu'il a fait le déplacement en Indonésie, déterminé à décrocher un meilleur résultat sur le circuit de Mandalika ce week-end.

"Quand j'ai dit que je voulais tout casser, c'était une blague", a déclaré le Français en conférence de presse, sourire aux lèvres. "J'étais évidemment frustré parce que notre rythme n'était pas si mauvais pendant les essais, mais on n'a pas fait le moindre progrès en course, et [il y a eu le problème de] pression de pneu à l'avant. [En fait], ce n'était pas vraiment de la frustration, c'était juste un week-end difficile et ce n'était pas évident. Je suis prêt pour ce week-end et je sens qu'on doit rebondir et sentir notre potentiel sur cette piste."

Fabio Quartararo n'a jamais trouvé la voie à Doha, entre un manque de sensations et le souci de pression qui lui a fait perdre du temps en course : "C'était dur parce que je m'attendais à beaucoup plus au GP du Qatar. On n'a pas eu ces trois jours de tests [habituellement organisés à Losail avant le début de la saison, NDLR] et il nous manquait du grip. En course, on a tenté quelque chose et la pression de pneu était mauvaise dès le début. C'était une course assez difficile mais on apprend toujours des moments difficiles. Ici, on a été rapides durant le test mais c'est totalement différent de la course. On verra ce qu'on pourra faire."

Le circuit de Mandalika, avec peu de lignes droites et une grande partie du tour passé sur l'angle, semble plus favorable aux caractéristiques de la Yamaha. Deuxième à l'issue du test organisé le mois dernier mais échaudé par sa piètre performance au GP du Qatar, Quartararo préfère se garder de tout excès d'optimisme.

"Ce qui nous convient mieux, c'est d'avoir des lignes droites plus courtes. Ensuite, comme je l'ai dit pendant le test, j'ai fait mon time attack dans les dernières minutes du troisième jour, Pol [Espargaró, auteur du meilleur temps] était déjà dans le garage, il a fait [son chrono] dans la matinée, ce que je trouve beaucoup plus difficile. On verra. On aura vendredi et samedi pour comprendre la situation. Il faut voir les prévisions météo mais ce qui est sûr, c'est que je ferai de mon mieux pour être là et me battre pour ce qu'on pense possible."