Fermín Aldeguer manquera bien le début de la saison

Fermín Aldeguer va bien être privé de l'intégralité de la pré-saison. Le meilleur débutant de la saison 2025 s'est fracturé le fémur de la jambe gauche en début d'année, ce qui a nécessité une opération. La blessure l'a contraint à manquer le test de Sepang, disputé la semaine dernière. Ce jeudi, Gresini a annoncé son absence à Buriram, tant pour le test que pour la course.

"La convalescence de Fermín Aldeguer avance rapidement, mais pas suffisamment pour qu'il soit en Thaïlande", a annoncé l'équipe Gresini. "L'Espagnol ne sera pas présent au test de Buriram, ni à la première course de la saison."

Gresini a adopté une communication décalée ces dernières années. Après des références au monde de la musique en 2025, l'équipe se tourne vers la fiction cette année, et elle a accompagné l'annonce du forfait d'Aldeguer d'un montage faisant écho à la série Severance, avec le mot de mot "persévérance".

Pirro va assurer l'intérim

Gresini a ajouté que pour le Grand Prix de Thaïlande, disputé à peine une semaine après le test, c'est Michele Pirro, le pilote d'essais de Ducati, qui sera aligné. Pour le moment, aucune précision n'a été donné quant à la date à laquelle Fermín Aldeguer sera apte à piloter sa moto.

Lors de la présentation de Gresini, le pilote – qui est intervenu en visioconférence en raison de son incapacité à se déplacer en Malaisie – affichait sa volonté de revenir pour la tournée américaine, qui verra le MotoGP enchaîner des courses au Brésil et aux États-Unis, trois semaines après le coup d'envoi donné en Thaïlande.

"J'ai des objectifs pour mon retour", indiquait Aldeguer. "J'aimerais être là au Brésil ou peut-être à Austin. Il faudra attendre les examens et voir mes sensations avec ma jambe. Ensuite, on reviendra."

Lire aussi : MotoGP Comment sa blessure peut désavantager Aldeguer pour 2027