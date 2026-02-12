Fermín Aldeguer manquera bien le début de la saison
Gresini a confirmé que Fermín Aldeguer ne pourra ni participer au test de Buriram, ni prendre part au Grand Prix de Thaïlande.
Fermín Aldeguer va bien être privé de l'intégralité de la pré-saison. Le meilleur débutant de la saison 2025 s'est fracturé le fémur de la jambe gauche en début d'année, ce qui a nécessité une opération. La blessure l'a contraint à manquer le test de Sepang, disputé la semaine dernière. Ce jeudi, Gresini a annoncé son absence à Buriram, tant pour le test que pour la course.
"La convalescence de Fermín Aldeguer avance rapidement, mais pas suffisamment pour qu'il soit en Thaïlande", a annoncé l'équipe Gresini. "L'Espagnol ne sera pas présent au test de Buriram, ni à la première course de la saison."
Gresini a adopté une communication décalée ces dernières années. Après des références au monde de la musique en 2025, l'équipe se tourne vers la fiction cette année, et elle a accompagné l'annonce du forfait d'Aldeguer d'un montage faisant écho à la série Severance, avec le mot de mot "persévérance".
Pirro va assurer l'intérim
Gresini a ajouté que pour le Grand Prix de Thaïlande, disputé à peine une semaine après le test, c'est Michele Pirro, le pilote d'essais de Ducati, qui sera aligné. Pour le moment, aucune précision n'a été donné quant à la date à laquelle Fermín Aldeguer sera apte à piloter sa moto.
Lors de la présentation de Gresini, le pilote – qui est intervenu en visioconférence en raison de son incapacité à se déplacer en Malaisie – affichait sa volonté de revenir pour la tournée américaine, qui verra le MotoGP enchaîner des courses au Brésil et aux États-Unis, trois semaines après le coup d'envoi donné en Thaïlande.
"J'ai des objectifs pour mon retour", indiquait Aldeguer. "J'aimerais être là au Brésil ou peut-être à Austin. Il faudra attendre les examens et voir mes sensations avec ma jambe. Ensuite, on reviendra."
