Fernández a "parfaitement récupéré" de ses soucis de vision

Il y a dix jours, Raúl Fernández avait terminé l'ultime test de pré-saison en Indonésie sur des problèmes de vision liés à une chute violente et très rapide. Il avait alors mis un terme à ses essais plus tôt que prévu afin de récupérer. Désormais arrivé au Qatar pour le premier rendez-vous de la saison, le rookie espagnol s'est voulu rassurant sur son état de santé.

"Je suis resté chez moi et physiquement je suis bien", a déclaré le pilote Tech3. "Je me suis entraîné normalement, à vélo et à la salle, comme si rien ne s'était passé et jusqu'à présent tout va bien, je pense donc que je n'aurai pas de problèmes. […] Ça a simplement été un coup reçu au mauvais endroit qui a nécessité quelques jours de repos. À présent je me sens bien, je n'ai pas de problèmes. Lors de mon vol retour j'ai eu un peu mal au cœur mais pour venir ici tout a été normal, tout était bien et je pense que j'ai parfaitement récupéré."

"J'ai déjà chuté plusieurs fois en MotoGP, j'ai juste eu un peu de malchance au moment où j'ai touché les graviers. Je ne pense pas que le sol est plus dur avec une MotoGP qu'avec une Moto2. J'avais aussi chuté l’an dernier, comme à Misano. Sincèrement je crois que ça a juste été de la malchance."

Après une pré-saison très encourageante, Fernández s'est donc ménagé et arrive serein, fidèle à son calme et sa discrétion habituels. "Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup fait de moto, pour ne pas dire pas du tout", a-t-il expliqué. "Je n'ai pas voulu piloter afin de pouvoir arriver au Qatar avec les très bonnes sensations avec lesquelles j'ai terminé le test. Nous avons progressé chaque jour et, même si les résultats en Indonésie n'ont pas été tout à fait ce que nous voulions, je suis content."

À la veille d’entrer en piste pour son premier Grand Prix en MotoGP, le #25 souhaite garder ses bonnes sensations et ne pas se préoccuper de l'apparent retard de KTM sur ses concurrents : "Lorsque tu donnes tout et qu'une marque donne tout comme le fait KTM, il n’y a pas de quoi s'inquiéter."

"Les tests sont toujours trompeurs", a-t-il rappelé. "Tout le monde va très vite avec des records du circuit mais il n'y a pas la pression du chrono, d'un Grand Prix ou de ne pas passer dans la zone verte, la pression n'existe pas. J'aimerais bien voir ce qu'il se passera en course, dans notre partie du box, je ne parle pas de KTM en général. Je pense que nous avons fait du bon travail et nous savons plus ou moins où nous pouvons être. Je crois que les devoirs de cette pré-saison ont été bien faits et je ne veux pas penser plus loin. La moto que nous avons est celle avec laquelle nous devons affronter la saison, je suis content de la façon dont fonctionne [la KTM]. Au final ce n'étaient que des tests."

Gardner toujours gêné par son poignet

Remy Gardner

De l'autre côté du box Tech3, Remy Gardner n'arrive pas aussi bien remis. Handicapé par sa blessure au poignet contractée en janvier, l'Australien n'a pas pu réaliser la pré-saison dans d'aussi bonnes conditions qu'il l'aurait souhaité et comptait sur les dix jours de pause pour récupérer. Malheureusement, il va devoir encore faire avec cette gêne. "Ce n'est pas parfait mais c'est définitivement mieux que lors du test. J'espérais que ça serait un peu mieux en arrivant ici mais il faut voir."

"J'ai passé une nouvelle radio, ce qui est bien", a-t-il ajouté. "Ce sont surtout les ligaments et les tissus autour qui ne sont pas encore à la perfection. Je pense que les huit jours d'essais n'ont pas amélioré les choses. J'ai juste besoin de temps et ça devrait aller. [...] Si on compare un test et un week-end de course, on en fait moins sur un week-end de course. Il y a les essais, les qualifs, le warm-up et on fait directement la course, le tout sur trois jours. Lors d'un test on fait chaque jour 60-70 tours, c'est vraiment beaucoup. J'ai survécu aux tests, je pense donc que ça devrait aller ce week-end [rires]. Je l'espère !

Malgré cela, le Champion du monde Moto2 en titre compte se donner à 100% afin d'être autant dans le coup que possible. Et même s'il n'a pas pu tester autant que les autres rookies, ça ne change rien à son objectif pour le Qatar : "Sincèrement, j'ai encore de grosses ambitions pour moi, comme tout le monde. Ça craint mais c'est comme ça. On ne peut rien y changer maintenant Il faut attaquer autant qu'on le peut. Il faut en avoir dans le pantalon, c'est tout ce qu'on peut faire !"

Vincent Lalanne-Sicaud