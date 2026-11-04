MotoGP GP de Malaisie
Bagnaia compte les jours avant la fin de son aventure avec Ducati en MotoGP
Après avoir souffert sur un circuit où il a pourtant gagné deux fois au cours des quatre dernières années, Bagnaia a renoncé à l'espoir d'un sursaut en fin de saison.
Rachit Thukral
Publié: 4 nov. 2026, 12:27
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Francesco Bagnaia estime que les trois dernières manches de la saison 2026 de MotoGP seront une question de "survie", aucune solution ne se profilant pour résoudre ses problèmes persistants avec la Ducati GP26.
Le triple champion du monde nourrissait de grands espoirs avant le Grand Prix de Malaisie du week-end dernier. Il avait identifié Sepang comme sa meilleure occasion de signer un gros résultat avant de quitter la marque de Borgo Panigale à la fin de l'année.
L'an dernier, Bagnaia était parvenu à composer avec les problèmes de sa moto lors du GP de Malaisie pour décrocher la pole position et remporter le Sprint. De quoi lui donner confiance dans sa capacité à réaliser une nouvelle bonne performance cette fois-ci.
Mais après s'être qualifié en 10e position et avoir fracassé sa bulle sous le coup de la frustration, l'Italien n'a pu faire mieux que 13e dimanche, après être même sorti des points à un moment de la course.
À la question de savoir s'il comptait les jours avant la fin de l'année, Bagnaia a répondu : "[Oui, mais] pas seulement depuis maintenant."
Relancé sur ce qu'il pouvait espérer des dernières courses, alors que la Ducati n'avait pas fonctionné comme il le souhaitait sur l'un de ses circuits préférés, il a répondu : "Survivre".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bagnaia souffre de problèmes de grip depuis le début de l'année, mais il avait tout de même réussi à signer quelques résultats marquants lors de la première moitié de la saison, avec notamment quatre podiums consécutifs le dimanche et une victoire en Sprint à Brno.
Sa forme s'est toutefois effondrée après la trêve estivale. Lors des huit dernières manches, ses meilleurs résultats ont été deux sixièmes places en Sprint.
Le pilote de 29 ans a expliqué qu'il n'avait pas été en mesure de pousser ne serait-ce que sur un seul tour à Sepang dimanche, sa performance s'étant particulièrement dégradée dans les derniers instants de la course.
"Le résultat correspondait exactement à ce à quoi je m'attendais, ni plus ni moins", a-t-il reconnu. "Samedi, j'ai simplement eu de la chance qu'il se mette à pleuvoir. Mais dimanche, j'ai vu que ma limite était le grip. J'ai essayé de le gérer."
"Même en essayant de le gérer, au bout de cinq tours, je n'avais plus de pneu arrière et j'ai dû commencer à penser uniquement à rallier l'arrivée. Mon dernier tour a été bouclé en 2'05"1. C'est quelque chose d'incroyable pour moi, compte tenu de ce que je sais être capable de faire ici. C'est comme ça."
"C'est ainsi et nous devons l'accepter. Il en reste trois et il faut essayer de faire le maximum."
Interrogé sur la difficulté à rejoindre l'arrivée avec des pneus usés, il a répondu : "C'était très facile, parce que je n'étais pas en mesure d'effectuer le moindre tour d'attaque. C'était comme une petite balade."
Le dernier tour de Bagnaia à Sepang, en 2'05"143, a été deux secondes plus lent que celui de son coéquipier Marc Márquez, qui avait pourtant nettement levé le pied pour célébrer sa septième victoire en Grand Prix de la saison.
Parmi les autres pilotes Ducati, Álex Márquez et Franco Morbidelli ont également été capables de tourner en 2'02 dans les derniers tours de la course, tandis que le rythme de Fabio Di Giannantonio est descendu dans la tranche des 2'03.
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