MotoGP GP du Qatar

Comment les équipes et les pilotes MotoGP s'organisent pour le GP du Qatar

La décision de Yamaha de boycotter le Grand Prix du Qatar est la plus marquante, mais elle n'est pas la seule. Équipes et pilotes tentent également de retarder autant que possible leur arrivée à Doha.

Oriol Puigdemont

Mis à jour: 2 nov. 2026, 10:02

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Photo de : Shameem Fahath

Dimanche, le paddock de Sepang a connu une véritable journée de course, et pas seulement pour les motos. Les réunions se sont succédé tout au long de la journée sur le circuit malaisien.

À 11 heures, les team managers des différentes équipes ont rencontré les dirigeants de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG). Les équipes ont ensuite également échangé entre elles afin de connaître la position de chacune. De leur côté, les pilotes avaient fixé à 16 heures la date limite pour que MGPSEG accepte d'assumer l'entière responsabilité en cas d'éventuelle escalade des hostilités au Moyen-Orient.

Cette condition, qu'ils avaient posée pour accepter de se rendre au Qatar de leur plein gré, n'a pas été remplie. Pourtant, seul Jack Miller a osé critiquer ouvertement la décision du championnat de les contraindre à se rendre dans une zone exposée au conflit armé qui dure depuis février dernier.

La déclaration de Miller a rapidement été suivie d'un communiqué de Yamaha, annonçant sa décision de faire l'impasse sur le Grand Prix du Qatar. Le constructeur n'a en effet pas reçu de "garanties suffisantes" au regard de sa politique interne, qui lui permet de refuser d'envoyer ses employés dans une zone de guerre.

Cette annonce a provoqué un vif mécontentement au sein de l'organisation du MotoGP. Quelques heures plus tôt, celle-ci avait envoyé un courrier à toutes les équipes pour réaffirmer qu'elle n'avait identifié aucun motif suffisamment sérieux empêchant la tenue de l'épreuve dans des conditions de sécurité et de couverture adaptées, le tout sous la garantie du gouvernement qatari.

Dans cette note, signée par Carmelo Ezpeleta, PDG de MGPSEG, il était également précisé que l'enveloppe financière proposée par le pays arabe, en complément des polices d'assurance existantes du championnat, était considérablement supérieure à celle de toute autre course de la saison.

Ezpeleta a également insisté sur l'engagement des équipes et des pilotes à respecter leurs obligations contractuelles, en accompagnant son message d'un dernier avertissement : "Le groupe MotoGP attend de toutes les parties prenantes, y compris les équipes et les pilotes, qu'elles respectent pleinement leurs obligations contractuelles et réglementaires et agissent de bonne foi. Toute absence pourrait avoir des conséquences négatives pour le championnat, MotoGP Group, la FIM, le promoteur, les diffuseurs, les sponsors, les partenaires commerciaux, les spectateurs et les autres acteurs du MotoGP."

Dimanche soir, l'une des principales interrogations concernait la nature des sanctions auxquelles Yamaha pourrait s'exposer. Le constructeur d'Iwata est l'un des piliers du championnat, mais, aux yeux du promoteur, la rupture de ses engagements est suffisamment grave pour qu'il souhaite certainement établir un précédent et éviter que cette situation ne se reproduise.

Les pilotes ont été prévenus. Des sanctions financières et sportives planent sur ceux qui décideraient de ne pas se présenter. Toutefois, cinq des 22 pilotes titulaires pourraient s'ajouter aux quatre absences déjà confirmées chez Yamaha, et plusieurs d'entre eux disposeraient de motifs légitimes pour justifier leur forfait.

Outre Álex Márquez, qui a déjà annoncé qu'il ne participerait pas à l'épreuve qatarie afin de subir une opération de l'épaule droite, Jorge Martín et Raúl Fernández pourraient également rester à l'écart sans s'exposer à des sanctions, après avoir tous deux dû renoncer à la course de Sepang en raison de blessures.

Le cas du pilote Aprilia est particulièrement important, dans la mesure où son absence au Qatar offrirait pratiquement le titre à Marc Márquez, qui compte 44 points d'avance sur lui au classement général. Pour Fernández, participer à l'épreuve de Losail risquerait de compromettre la consolidation des fractures qu'il a subies à la main droite.

Le fret du MotoGP.

Photo de: MotoGP

De son côté, Joan Mir a fait son retour à la compétition en Malaisie, mais a dû abandonner avant la mi-course du Grand Prix après avoir de nouveau souffert de troubles de la vision et de vertiges, les mêmes symptômes qui l'avaient contraint à manquer les quatre manches précédentes. Il prévoit de consulter des médecins en Espagne pour passer des examens, et sa situation actuelle laisse peu de chances de le voir courir ce week-end.

Il y a également Fermín Aldeguer, qui a déjà manqué les deux dernières manches après s'être fracturé la main droite en Indonésie et peut lui aussi faire valoir qu'il n'a pas encore récupéré.

Alors qu'une grande partie du paddock admire l'intégrité et le courage dont Yamaha a fait preuve, l'incertitude reste considérable quant à la suite des événements dans les prochaines heures, notamment après les élections de mi-mandat américaines prévues ce mardi.

Ceux qui en ont eu la possibilité ont modifié leurs plans de vol afin d'arriver à Doha le plus tard possible. Plusieurs pilotes ont déjà annoncé leur intention de se présenter jeudi après-midi, ce qui a contraint l'organisation à décaler de quatre heures le début de la conférence de presse officielle, désormais prévue à 20 heures.

Honda, par exemple, a modifié les itinéraires de ses ingénieurs japonais, qui devaient initialement rejoindre directement le Qatar depuis la Malaisie. Un changement de dernière minute les fera finalement passer par le Japon avant de rejoindre Doha.

Reste à voir comment les équipes vont s'organiser sur place, notamment celles qui ont laissé à leurs employés la possibilité de ne pas faire le déplacement. Certaines ont pu réorganiser leurs effectifs et compenser les absences grâce à un système de rotation, mais d'autres n'en ont pas eu la possibilité. Ces dernières devront donc répartir la charge de travail des employés absents entre les personnes qui ont accepté de participer au Grand Prix.

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