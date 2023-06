Franco Morbidelli sent la confiance de Yamaha pour l'avenir

Franco Morbidelli vit des temps très difficiles en MotoGP depuis la saison 2021, où il a été blessé au genou pendant la majeure partie de la campagne et a rejoint l'écurie d'usine Yamaha en cours d'année. Ses performances ne se sont pas améliorées en 2022 alors que la marque aux diapasons commençait à perdre du terrain sur la concurrence : le vice-Champion du monde 2020 n'a marqué que 42 points, avec une septième place pour meilleur résultat lors du Grand Prix d'Indonésie, sous la pluie.

La saison 2023 a mieux commencé pour Morbidelli, quatrième lors du sprint et de la course principale au Grand Prix d'Argentine. Il n'a que neuf points de retard sur son coéquipier Fabio Quartararo après cinq rendez-vous. Cependant, son avenir chez Yamaha demeure incertain, une rumeur évoquant son remplacement par Jorge Martín en 2024.

En marge du Grand Prix des Amériques, Lin Jarvis (directeur exécutif de Yamaha Motor Racing) a déclaré qu'il voulait que son duo de pilotes pour 2024 soit finalisé d'ici la trêve estivale, fin juin.

Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com au Grand Prix de France le mois dernier, Morbidelli a pour sa part déclaré qu'il se sentait encore très soutenu par Yamaha, maintenant qu'il a fait un pas en avant par rapport à la première moitié de saison 2022.

"Quand je parle avec les Japonais et avec les gars de mon équipe, surtout après la dernière partie de la saison dernière et ce début de saison, je sens vraiment qu'il y a bien plus de confiance", a-t-il indiqué. "Mais en même temps, il faut que je persévère, il faut que continue à travailler dur, car c'est vraiment compliqué de survivre [en MotoGP], et survivre requiert vraiment un grand effort. Alors il faut que je garde une énergie élevée."

Franco Morbidelli (Yamaha)

Morbidelli a également fait savoir que sa situation n'était pas source de panique pour lui et qu'il ne doutait pas de son avenir en MotoGP. Lorsque nous lui avons demandé s'il pensait que les gens avaient oublié ses bons résultats passés, l'Italien a répondu : "Non, pas du tout. Si j'avais continué comme au début de la saison dernière, alors oui, je serais vraiment en train de paniquer et de réfléchir à ce que je vais faire."

"Mais je suis désormais très, très confiant en mes capacités. L'adversité que j'ai connue l'an dernier a fait de moi une meilleure personne et un meilleur pilote, un meilleur athlète, un meilleur professionnel. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais élever mon niveau de jeu et donner du fil à retordre au gars qui obtient les meilleurs résultats du package dont je dispose. On dirait que c'est le cas cette année, c'est le point positif de cette année, et c'est pour ça que je ne perds pas la confiance et que je ne suis pas incertain quant à mon avenir, car je sais que la situation est difficile et je sais combien il faut être concentré et bon pour composer avec les autres gars dans cette situation. Tant que l'avenir n'est pas assuré, il y a certes toujours un peu de doute, mais pas tant que ça."