Un Franco Morbidelli "plus sérieux" obtient son premier podium

Solide depuis le début du week-end de Brno, Franco Morbidelli avait un objectif incontestable : décrocher son premier podium MotoGP − et plus si affinités − notamment pour effacer la lourde déception d'un résultat similaire qui aurait été à sa portée au Grand Prix d'Andalousie si son moteur ne l'avait pas lâché un peu trop tôt.

Parti de la première ligne, le pilote italien a vite pris l'avantage sur Fabio Quartararo pour se porter en tête, une première pour lui en MotoGP. Il allait alors boucler 12 tours aux commandes, avant de se faire avaler par un Brad Binder capable d'une performance étonnante de maîtrise lorsque la course est entrée dans sa phase la plus critique en matière de tenue des pneus. Morbidelli, qui avait opté pour la gomme soft à l'arrière, n'avait plus les moyens de suivre la KTM équipée du medium, cependant il avait fait le nécessaire pour s'accrocher au podium malgré la dégradation qu'il a enregistrée.

"Je suis vraiment content de ce podium. Je le voulais, j'ai cherché à l'avoir pendant tout le week-end. On avait commencé le week-end avec un super rythme dès le premier tour et j'ai clairement vu que j'avais une réelle chance de l'obtenir. C'est ce que j'ai essayé de faire en course, de prendre un bon départ et de ramener la moto au bout", explique-t-il au site officiel du MotoGP.

"Félicitations à Brad, il a fait un travail fabuleux, il a été très solide pendant la course, surtout dans la seconde partie. Dans la première partie j'ai essayé de faire mon rythme et de gérer mes pneus au mieux. Je pense avoir fait le maximum et au bout de 10-11 tours j'étais déjà en difficulté avec mes pneus, puis à cinq tours de la fin j'ai connu une nouvelle baisse et à partir de là j'ai juste essayé de ramener la moto au bout et de décrocher ce premier podium pour insuffler une dose de joie à la fois pour moi, mon équipe et mon entourage."

À l'issue des qualifications, Franco Morbidelli expliquait précisément qu'il avait pu tester la résistance des gommes sur 15 tours, mais qu'au-delà il serait entré au moment de la course dans une zone beaucoup plus incertaine. "Comme on le disait hier on serait entrés dans l'inconnu à cinq tours de l'arrivée … et maintenant c'est 'connu', j'ai une baisse ! Mais j'ai été doux sur l'accélérateur dans les 15 premiers tours alors j'ai pu ramener la moto au bout en deuxième position, ce qui est très bien pour moi et pour l'équipe. Je suis juste content !"

Moins de fêtes... et des résultats

Passé à la troisième position du championnat, à laquelle il assure ne pas accorder d'importance pour le moment, Franco Morbidelli estime que ce podium vient récompenser un changement d'attitude opéré pendant l'hiver, alors qu'il sortait d'une saison qui aurait pu être satisfaisante s'il n'avait pas subi une confrontation cruelle avec son coéquipier, Fabio Quartararo

"L'année dernière, j'ai connu une année difficile", admet-il. "Je pense que j'étais plus fort que ce que j'ai montré, alors que Fabio a été très bon, très fort. Je me suis donc dit à la fin de l'année que je ne voulais pas continuer comme ça, je ne voulais pas revivre cette situation. Je me suis donc mis à travailler plus, mieux, à être plus sérieux à la maison. J'ai essayé d'être plus professionnel."

"Je sais que j'ai l'air d'un gars sérieux, et je le suis quand je suis sur les courses, mais j'ai clairement un côté brésilien quand je suis chez moi ! Il faut que je contrôle ça parfois. Pendant le confinement, c'était facile, mais il a fallu que je contrôle ça cet hiver et je me suis dit que j'allais moins faire la fête et plus m'entraîner, et c'est ce que j'ai fait."

"J'ai vu les résultats dès les tests, où j'ai déjà été plus rapide que l'année dernière", note-t-il. "Je pense qu'à Jerez si j'étais parti d'une meilleure position j'aurais obtenu un meilleur résultat à la première course. Mais ici on est mieux parti et j'ai été rapide tout le week-end. J'espère donc avoir franchi un cap. Au bout de trois courses, oui, je peux le dire. Mais pendant un championnat, on connait toujours des hauts et des bas, alors je vais faire le maximum à chaque course."

