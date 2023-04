Franco Morbidelli entre prudence et "rêve" de deuxième ligne

Charger le lecteur audio

Pendant que Fabio Quartararo vivait une journée difficile en Argentine, Franco Morbidelli connaissait une éclaircie presque surprenante. Aux abonnés absents à Portimão, le pilote Yamaha a accroché le top 10 de chacune des deux séances et a ainsi assuré sa place en Q2 sans avoir à passer par la Q1, une performance qu'il n'a réalisé que quatre fois en 2022. Morbidelli espère rester sur cette lancée samedi, en se qualifiant sur les deux premières lignes.

"C'était une journée positive pour nous", a commenté l'Italien. "On a réussi à entrer directement en Q2. Le week-end a immédiatement débuté sur un rythme différent de celui de Portimão et je suis content de ça. On doit continuer à aller de l'avant, continuer à travailler et être rapides. [Samedi], ça serait bien de partir des deux premières lignes. Ça sera mon rêve pour ce week-end, on verra si cela sera faisable."

"En termes de rythme, on est beaucoup plus proches que sur un tour mais en voyant mes performances la saison dernière et mon classement moyen, je dois vraiment me satisfaire."

Malgré ce bond en avant encourageant, Morbidelli préfère rester prudent et confirmer ses progrès avant de se réjouir véritablement : "Attendons de voir mes performances. Je suis un peu sur la défensive. J'aimerais dire [que j'ai été performant] mais attendons. C'était une bonne journée."

Beaucoup de pilotes se sont plaints du manque d'adhérence et Morbidelli estime que cela peut avoir joué en sa faveur, ce qui attribuerait plus sa position aux conditions de piste qu'à de véritables progrès : "Je pense que le manque d'adhérence aide. Je ne sais pas, vraiment. J'espère que ce n'est pas le cas. On a bien progressé mais vraiment, je ne sais pas, il faut aller de l'avant et on verra."

Franco Morbidelli a pourtant des éléments concrets pour expliquer son regain de forme. Son Grand Prix du Portugal a été gâché par des changements de réglages incessants alors que vendredi à Termas de Río Hondo, il a pu travailler sur une base restée inchangée, ce qui lui a permis de trouver plus facilement ses repères.

"Sincèrement, on a beaucoup travaillé à Portimão. On a énormément travaillé pour améliorer le package. Je pensais vraiment à des progrès sur le package pendant le test et le week-end. On a fait de gros changements et ça n'aidait pas. On a arrêté à un moment mais c'était trop tard. On est venus ici avec une base beaucoup plus stable, que j'avais tout le dimanche à Portimão. Je sais à quoi m'attendre du package et c'est positif parce que je savais ce que j'avais, où attaquer."

Malgré cette éclaircie, Morbidelli reste confiance des faiblesses de sa moto. "On est à une demi-seconde derrière les leaders et il y a une marge de progrès", a -t-il précisé au site officiel du MotoGP. "Il y a des choses à améliorer. Sortir un chrono n'est pas naturel, surtout en pneus neufs."

Un retour dans la durée de Franco Morbidelli au premier plan serait néanmoins une bonne nouvelle pour Yamaha et Fabio Quartararo, qui a déploré de ne pas pouvoir s'appuyer sur les données de son coéquipier au Portugal : "L'équipe a du mal, ce n'est pas un secret. Je pense qu'on doit travailler ensemble pour faire des progrès et faire progresser le package. Si je suis en mesure de faire de bonnes performances, ça aidera l'usine, en n'ayant pas que les informations de Fabio mais aussi les miennes."