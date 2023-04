Quartararo sans solution : "Je sens que ce n'est pas ma moto"

Charger le lecteur audio

Une semaine après un Grand Prix du Portugal loin de ses attentes, le week-end de Termas de Río Hondo s'annonce encore plus difficile pour Fabio Quartararo. Le Français n'a pas réussi à obtenir son ticket d'entrée direct pour la Q2 après avoir été en délicatesse sur sa Yamaha tout au long de la journée. Seulement 15e en EL1, il n'a que brièvement occupé une position dans le top 10 en EL2 et en a finalement été exclu.

La frustration de Quartararo était palpable quand il a frappé sa moto à l'issue de son avant-dernier run, les micros captant un "c'est pas possible, putain !" de sa part, ou quand il a mimé le manque d'adhérence procuré par la M1 en courbe une fois revenu dans son garage. Son 14e chrono au classement combiné le contraindra à disputer la Q1, pour seulement la cinquième fois de sa carrière, la première depuis le GP du Qatar 2022.

"Le pire, c'est que les sensations ne sont pas si mauvaises, mais il y a beaucoup de choses avec l'arrière en entrée [de courbe], on ne peut pas garder de vitesse en courbe, on n'a pas d'accélération..." a expliqué Quartararo. "C'est surtout la vitesse de courbe qui me manque. Je me sens super rigide sur la moto, je ne sens pas que c'est normal. On doit comprendre pourquoi."

"En général le rythme est toujours bon mais aujourd'hui – si ce n'est le premier relais en EL2 qui était légèrement meilleur – c'était mauvais", a déploré le pilote Yamaha. "On n'avait pas de vitesse aujourd'hui, c'était le souci."

Quartararo se sent dans une situation "bien pire" que quand il était confronté à des difficultés l'an passé, n'ayant aucune idée des changements à faire pour corriger le tir : " Quand tu ne sais pas pourquoi tu es lent, c'est le pire. J'espère comprendre pourquoi cet après-midi."

"On n'a pas changé beaucoup de choses sur la moto, mais je sens que ce n'est pas ma moto", a-t-il résumé.

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo se sent également plus mal qu'à Portimão – où il peinait sur son tour mais pouvait s'appuyer sur un rythme de course lui permettant selon lui de "jouer le top 5" – et semble souffrir du manque de grip offert par la piste de Termas de Río Hondo. Ses tentatives pour réduire l'influence du frein moteur n'ont pas permis de compenser ses faiblesses.

"En fait, je ne peux pas garder de vitesse en courbe. On voulait que la vitesse de courbe vienne un peu agressivement mais il n'y a pas de grip donc je patine encore plus. Si on n'a pas de vitesse dans les virages sur cette piste, c'est encore pire. Même si on relève [la moto], le pneu glisse."

Franco Morbidelli, largement dominé par Quartararo depuis qu'ils partagent le box de l'équipe Yamaha officielle, l'a devancé et a atteint les dix premières places ce vendredi, peut-être un signe supplémentaire que quelque chose cloche : "C'est inhabituel et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'il s'est passé et quel est le problème, parce que je ne comprends pas pourquoi on est si loin et que je me sens si mal sur la moto."

"On peut regarder quelque chose [de son côté] mais au final, c'est un dixième et demi donc la différence n'est pas énorme", a nuancé le Champion du monde 2021. "Évidemment, il est rapide. Tout ce qu'on pourra prendre, on le prendra mais [il faut] plus qu'un dixième, c'est une question de sensations."