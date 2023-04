GP d'Argentine : Quartararo devra passer par la Q1

Charger le lecteur audio

Contenus en six dixièmes, les dix hommes les plus rapides du jour, à Termas de Río Hondo, ont d'ores et déjà leur place en Q2, la séance qui définira les quatre premières lignes de la grille de départ samedi. Vainqueur ici-même il y a un an, Aleix Espargaró se trouve au sommet du classement devant son coéquipier, Maverick Viñales. Viennent ensuite les pilotes VR46, puis ceux du team Pramac qui encadrent le champion en titre Pecco Bagnaia. Les derniers qualifiés sont Franco Morbidelli sur Yamaha, et Takaaki Nakagami et Álex Rins sur Honda.

Fabio Quartararo n'a rien pu faire pour accéder à cette première partie de classement, pourtant si essentielle pour la suite. Il devra en passer par la Q1 samedi, de même qu'Álex Márquez, à qui il n'a pourtant pas manqué grand-chose. Les pilotes KTM ou encore Joan Mir sur la Honda disputeront eux aussi la première partie des qualifications.

GP d'Argentine MotoGP : classement combiné des Essais 1 et 2

Comment se sont déroulés les Essais 1 ?

Après quelques gouttes de pluie dans la matinée, les premiers essais de la catégorie MotoGP ont été épargnés par les averses, mais la menace était réelle pour la suite et chacun a donc tenté de se placer d'emblée dans le top 10. Seulement, avec 15 pilotes dans la même seconde, cette première séance a fait des déçus, à commencer par Fabio Quartararo, 15e. Aucune KTM n'était non plus pré-qualifiée et Álex Rins, qui a hérité du châssis Honda de Marc Márquez, a manqué le coche pour 51 millièmes.

Les pilotes Aprilia, en revanche, ont marqué leur territoire, avec un Maverick Viñales supérieur. De façon plutôt inhabituelle, Takaaki Nakagami et Franco Morbidelli ont représenté respectivement Honda et Yamaha dans la partie haute du classement, et ce durant toute cette séance. Ducati a pour sa part placé six machines dans le top 10, dont celles de Johann Zarco et de Pecco Bagnaia.

Résultat complet des Essais 1 du GP d'Argentine MotoGP

Comment se sont déroulés les Essais 2 ?

Cette seconde séance a débuté avec un Quartararo à l'attaque, d'emblée plus rapide qu'il ne l'avait été ce matin, mais cela allait s'avérer insuffisant. Le pilote Yamaha a peu à peu glissé dans le classement pour en terminer à une place très similaire à celle de la première séance (14e), loin de l'aisance affichée par les Aprilia. Espargaró a devancé Viñales, devant un groupe bien fourni de Ducati.

Takaaki Nakagami (Honda) et Franco Morbidelli (Yamaha) ont sauvé leur place dans le top 10, de même que la plupart des pilotes qui y figuraient en Essais 1. Álex Rins, qui en était passé tout près ce matin, a réussi à se hisser d'un cran, au détriment d'Álex Márquez qui, au guidon de sa Ducati, s'est une nouvelle fois classé 11e, comme le week-end dernier au même moment.

Résultat complet des Essais 2 du GP d'Argentine MotoGP