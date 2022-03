Morbidelli a pu se rattraper après un samedi "désastreux"

Charger le lecteur audio

Franco Morbidelli a offert avec son coéquipier, Fabio Quartararo, un beau doublé à Yamaha lors des essais libres du Grand Prix d'Indonésie, que les deux motos de l'équipe officielle ont terminés au sommet, séparées de seulement trois centièmes l'une de l'autre. La machine s'est néanmoins grippée samedi après-midi lorsque le pilote italien a subi une chute en qualifications et écopé d'une pénalité de trois places sur la grille de départ.

C'est en assumant sa responsabilité que Morbidelli a pris le départ depuis la 14e place, et à l'issue des 20 tours de la course il s'estimait satisfait d'avoir pu se rattraper en allant chercher les points de la septième position. Un résultat mitigé en comparaison du podium décroché par son coéquipier, qui s'est révélé particulièrement compétitif dans les derniers tours, mais que Morbidelli a pris avec philosophie au vu des circonstances.

Auteur d'un départ "fantastique" aux dires de son team manager qui y voit "la clé" de sa course, il a repris sept places dans le premier secteur et s'était propulsé à la sixième position avant la fin du premier tour, avant de céder rapidement face à Joan Mir. En bagarre ensuite contre Jorge Martín, il a hérité définitivement de la septième position lorsque le pilote Pramac est parti à la faute, pour ensuite connaître une course solitaire, à distance du groupe fourni qui le suivait.

"On a redressé la barre après un samedi [qui avait été] désastreux à cause de ma chute et de ma pénalité. Un samedi vraiment moche, qu'on a rattrapé avec un bon départ et de bons premiers tours, donc je dois m'estimer content", jugeait-il à l'issue de la course.

"Malheureusement, je partais très loin et ça ne m'a clairement pas aidé, mais je suis content de ma course. Je dois l'être car j'ai récupéré de nombreuses positions", se satisfaisait-il. "Il est certain que si j'étais parti un peu plus haut, j'aurais eu une chance de me battre pour de meilleures positions, mais je prends en tout cas ce résultat. C'est un bon dimanche après un mauvais samedi, alors je le prends."

"J'aurais peut-être pu me battre pour des positions plus intéressantes. Je ne sais pas si je serais monté sur le podium, mais il est certain que si j'étais parti plus haut j'aurais eu un meilleur potentiel. Mais c'est comme ça."

Après sa bonne entame de course, Morbidelli a admis avoir eu "un peu de mal". Il voulait néanmoins voir l'aspect positif des choses en quittant l'Indonésie, alors que Yamaha a pu afficher tout le week-end un potentiel bien plus élevé qu'au Qatar.

"Je n'ai pas encore assez d'expérience sur cette moto pour être aussi rapide que je le voudrais, mais on est en bonne voie, on s'améliore à chaque fois avec la nouvelle équipe. C'est positif et je suis très content du travail qu'on réalise. Même de grosses erreurs comme celle que j'ai faite [samedi] ne nous gâchent pas totalement le week-end et c'est positif, ça veut dire qu'on est compétitifs et résilients. Maintenant, l'esprit se tourne vers Termas. On va essayer de bien se préparer et d'y être compétitifs également."