Gardner clôt le débat avec KTM et se concentre sur son avenir

Alors que la grille 2023 du MotoGP est presque entièrement complétée, quatre guidons seulement n'ayant pas encore été officialisés, le marché des transferts a récemment été fortement animé par l'éviction de Remy Gardner de l'équipe Tech3.

Le Champion du monde Moto2 en titre avait en effet expliqué au soir du Grand Prix d'Autriche, qu'il avait été informé par KTM de la non-reconduction de son contrat pour l'année à venir. Une annonce sur laquelle il est revenu en détails à l'entame du GP de Saint-Marin, en déclarant avoir été jugé non professionnel par le constructeur autrichien, qui a préféré le remercier.

Fortement critiqué par la suite, ce dernier lui a répondu par la voix de Pit Beirer, le directeur de KTM Motorsport, qui s'est exprimé au micro du site officiel et a réfuté un quelconque manque de professionnalisme de la part de Gardner.

Interrogé à nouveau, le pilote australien n'a pas tenu à relancer le débat et s'est contenté de clore le sujet. "C'est ce qui a été dit à mon manager en Autriche. Mon manager est venu me voir immédiatement après que cette réunion ait eu lieu donc je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit", a-t-il simplement commenté. "Je ne suis pas vraiment sûr de leur raisonnement. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas ce que Pit a dit aujourd'hui. Je n'ai rien à dire, je ne veux pas vraiment [les] entendre. C'est tout. Comme je l'ai dit je suis concentré sur mon avenir pour le moment."

Remy Gardner

Le #87 a néanmoins maintenu son engagement envers KTM, et ce alors que Beirer a expliqué un manque de motivation de sa part pour soutenir le projet, dans une période assez compliquée pour le constructeur qui n'obtient pas les résultats espérés avec sa RC16.

"Une fois qu'on roule on se concentre et on commence à travailler en vue de s'améliorer. Comme je l'ai dit, je me suis toujours donné à 100%, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Pour le moment j'essaye juste de tirer le meilleur de ce que j'ai et d'apprécier rouler", a ajouté Gardner.

Son objectif principal est désormais de trouver un guidon pour 2023, ailleurs qu'au sein du MotoGP, où son nom n'a été cité nulle part. Sa place devrait probablement revenir à Augusto Fernández, actuel prétendant au titre en Moto2. Chez LCR le second guidon se joue entre Takaaki Nakagami et Ai Ogura, qui se bat également pour le titre en Moto2. Quant au team VR46, il devrait logiquement prolonger ses deux pilotes actuels, Luca Marini et Marco Bezzecchi.

Gardner cherche donc en Moto2 et dans d'autres catégories, et a confirmé que son avenir sera confirmé prochainement : "Il y a de petites choses qui sont à l'étude. Je ne suis pas encore sûr. Je suis vraiment en train de prendre la décision, elle doit être prise bientôt. Je pense que les équipes deviennent un peu folles dans ce qu'elles souhaitent conclure, ce qui est compréhensible."