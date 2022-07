Où en sont les transferts MotoGP pour 2023 ?

Charger le lecteur audio

Avec l'officialisation d'Álex Rins chez LCR, c'est la moitié du plateau MotoGP qui est officiellement en place pour la saison prochaine. Les pilotes Suzuki, sans guidon après le départ du constructeur japonais, détenaient les pièces maitresses sur l'échiquier des transferts et devraient à nouveau représenter un même constructeur l'an prochain, mais pas dans la même équipe.

Qui pour entourer Márquez chez Honda ?

Rins a directement signé son contrat avec Honda, qui semble donc prêt à accueillir son actuel coéquipier, le Champion du monde 2020 Joan Mir, dans son équipe d'usine. Actuellement convalescent après une quatrième opération du bras, Marc Márquez portera encore les couleurs de Repsol Honda au cours des deux prochaines saisons. Son frère Álex va quitter l'équipe satellite et ainsi céder sa place à Rins, mais tout reste ouvert pour la deuxième place.

Le choix d'un pilote japonais serait logique puisque cette machine est sponsorisée par le pétrolier Idemitsu mais cela ne garantit en rien qu'elle reviendra à son titulaire actuel, Takaaki Nakagami, puisque Lucio Cecchinello, le patron de la structure, a confirmé qu'il pourrait être remplacé par Ai Ogura, à un point de la tête du championnat en Moto2. Pol Espargaró, qui devrait céder sa place à Mir dans l'équipe officielle, pourrait également être choisi par LCR si Honda souhaite le conserver dans ses rangs.

Continuité chez Yamaha, porté par Quartararo

Après avoir un temps entretenu le doute sur son avenir, le Champion du monde en titre, Fabio Quartararo, a prolongé son contrat avec Yamaha au mois de juin, pour s'engager jusqu'à la saison 2024. Le Niçois fera encore équipe avec Franco Morbidelli en 2023, le constructeur ayant maintenu sa confiance en l'Italien malgré une saison difficile. Ils seront les uniques pilotes des M1 l'an prochain puisque RNF va quitter la firme japonaise pour s'associer à Aprilia.

En prolongeant avec Yamaha, Quartararo s'est ainsi aligné sur les accords liant Marc Márquez à Honda, Pecco Bagnaia à Ducati et les duo d'Aprilia et KTM : Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont signé de nouveaux contrats avec le premier au printemps tandis que le second fera encore rouler Brad Binder et accueillera Jack Miller la saison prochaine, l'Australien ayant trouvé un point de chute avant même que Ducati ne désigne son successeur.

Deux candidats au guidon Ducati officiel

Cette place aux côtés de Bagnaia est l'une des plus convoitées du plateau. Depuis plusieurs mois, le constructeur hésite entre Enea Bastianini, vainqueur à trois reprises cette année avec la Desmosedici GP21 dans le team Gresini, et Jorge Martín, qui a aussi goûté aux joies de la victoire l'an passé. Bastianini a bien mieux débuté la saison 2021 mais Martín s'est relancé avant la pause estivale, en renouant avec le podium à Barcelone. Décision attendue à la fin du mois d'août.

Celui qui ne sera pas retenu devrait rejoindre (ou rester) dans le team Pramac aux côtés de Johann Zarco, visiblement exclu de la course à un guidon officiel même s'il peut se targuer d'être le meilleur représentant de la marque au championnat.

Gresini a déjà assuré son avenir en annonçant le recrutement d'Álex Márquez et la prolongation de Fabio Di Giannantonio, auteur d'une première saison encourageante. Dans la quatrième équipe de Ducati, VR46, rien n'a été décidé mais des prolongations de Luca Marini, demi-frère du grand patron Valentino Rossi, et de Marco Bezzecchi, large leader du classement des rookies, semblent logiques.

Un projet à définir entre Aprilia et RNF

Chez l'autre constructeur italien, Aprilia, les choix sont déjà faits dans l'équipe officielle mais tout reste à faire chez RNF. En grande difficulté cette année, Andrea Dovizioso ne cache pas qu'il file vers la retraite, d'autant plus que son contrat le lie à Yamaha avant l'équipe, tandis que Darryn Binder n'est sûr de rien mais s'est dit prêt à passer à l'échelon inférieur, le Moto2, catégorie dans laquelle il n'a jamais roulé.

Aprilia compte sur le partenariat avec RNF pour former de jeunes pilotes mais une touche d'expérience serait bienvenue. Miguel Oliveira apparaît ainsi comme un candidat évident. Le Portugais a perdu sa place dans l'équipe KTM factory et même si la marque espère le convaincre de revenir chez Tech3 avec une revalorisation salariale à la clé, l'intéressé a plutôt évoqué un désir de changer d'air après cette déconvenue.

Un temps proche de Gresini, Oliveira ne s'est finalement pas engagé avec cette équipe, le fait qu'il soit sponsorisé par Hyundai ayant visiblement freiné un accord avec Ducati, propriété d'Audi. Le vainqueur du GP d'Indonésie en début d'année pourrait donc trouver refuge chez RNF. Les noms de Raúl Fernández et de Celestino Vietti, coleader du Moto2, sont également sur la table.

KTM, place à l'expérience après avoir misé sur la jeunesse

Du côté de KTM, Brad Binder s'était engagé dès l'été 2021 jusqu'à la fin de l'année 2024 et va donc accueillir Jack Miller à ses côtés l'an prochain. Du côté de Tech3, le duo de rookies aligné cette année a peu de chances d'être maintenu en l'état. Remy Gardner, Champion en titre du Moto2, est le mieux placé pour rester face à un Raúl Fernández qui vit une campagne difficile.

KTM n'a pas caché son désir d'injecter de l'expérience dans son équipe satellite et en cas de refus d'Oliveira, la principale cible semble être Pol Espargaró, ancien de la marque mais aussi de Tech3 époque Yamaha. Le Catalan retrouverait ainsi un environnement familier après deux saisons difficiles chez Honda.

