Marco Bezzecchi confirmé par VR46 pour la saison 2023

Le plateau 2023 du MotoGP se complète. Marco Bezzecchi a été formellement confirmé par VR46 à l'une des quatre places encore officiellement libres, ce qui n'a rien d'une surprise, le rookie italien et membre de l'Academy de Valentino Rossi réalisant une première campagne plus que réussie dans la catégorie reine.

VR46 et Bezzecchi ont mis en scène cette annonce dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On y aperçoit le pilote demander à ses dirigeants de quoi son avenir sera fait. "Tu as signé un contrat de deux ans, donc..." lui répond Alessio "Uccio" Salucci, directeur du team VR46.

Bezzecchi avait en effet un contrat mais n'avait été formellement annoncé que pour la saison 2022 jusqu'à présent. "Je suis très heureux de confirmer et d'annoncer en même temps que l'accord signé l'an dernier portait sur deux années, donc je continuerai à rouler pour Mooney VR46 Racing Team et sur la Ducati en 2023 !" a déclaré l'Italien. "Je suis ravi de porter les couleurs de la famille VR46, de Vale et de la VR46 Riders Academy, qui m'ont toujours soutenu, ainsi que l'équipe et mes partenaires."

"L'équipe technique et mécanique que nous avons créée cette année est totalement nouvelle, des rookies sous tous les aspects, avec des ingénieurs venant du Moto2 et d'autres qui occupent de nouveaux rôles, mais nous sommes pleinement satisfaits de ce que nous avons accompli pour le moment. Nous restons concentrés sur la saison 2022, pour essayer de finir cette première année en MotoGP avec le meilleur résultat possible, avant de penser à la saison prochaine."

Marco Bezzecchi domine les autres débutants

Bezzecchi aurait pu faire ses débuts en MotoGP dès la saison 2021, après avoir été courtisé par Aprilia, mais VR46 souhaitait le conserver en Moto2 pour une troisième campagne dans la catégorie, conclue à la troisième place derrière Remy Gardner et Raúl Fernández, qui ont également rejoint l'élite cette année. Après avoir discuté avec SRT, devenue RNF, à l'été 2021, c'est bien avec VR46 qu'il a rejoint le MotoGP cette année.

Dans les points dans son troisième Grand Prix, Bezzecchi a fait le break face aux autres rookies grâce à une deuxième place inattendue à Assen, trois courses après une qualification en deuxième position sur ses terres, au Mugello. Seul débutant à être monté sur le podium cette année, Bezzecchi compte 78 points au classement des rookies, soit presque trois fois plus que le total de son premier poursuivant, Fabio Di Giannantonio, relégué à 54 unités.

Trois places restent à attribuer la saison 2023, sans véritable surprise attendue. Luca Marini devrait lui aussi rester chez VR46, équipe détenue par son demi-frère Valentino Rossi, tandis que LCR et Honda se dirigent vers une prolongation de Takaaki Nakagami, son rival pour la place, Ai Ogura, donnant la priorité à une nouvelle campagne en Moto2. Tech3 doit officiellement annoncer l'identité du coéquipier de Pol Espargaró mais selon nos informations, le leader du Moto2 Augusto Fernández a déjà signé son contrat.