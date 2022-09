Luca Marini confirmé à son tour chez VR46

Charger le lecteur audio

VR46 affiche complet pour 2023. La présence de Marco Bezzecchi, large leader du classement des rookies, et de Luca Marini, demi-frère du propriétaire de l'équipe de Valentino Rossi, ne faisait pas véritablement de doute et la formation arrivée en MotoGP cette année a décidé de confirmer les deux Italiens coup sur coup. Après Bezzecchi vendredi, Marini a ainsi vu sa place officiellement confortée pour la saison 2023.

Et une nouvelle fois, VR46 a mis en scène cette annonce sur les réseaux sociaux, avec une vidéo décalée montrant Marini signer un contrat prévoyant "autant de courses que le MotoGP le décide", plus de journées promotionnelles qu'il le souhaite et un salaire restant confidentiel. "Je suis vraiment heureux de rester dans la famille Mooney VR46 Racing Team", déclare le pilote après avoir apposé sa signature face à Alessio "Uccio" Salucci, directeur du team VR46.

Arrivé en MotoGP la saison passée, Luca Marini a connu des débuts poussifs, sans connaître la réussite des autres rookies de 2021, Enea Bastianini et Jorge Martín, tous deux déjà vainqueurs dans la catégorie. Marini a voulu se détacher de la comparaison avec les grands espoirs de Ducati pour progresser à son rythme et lentement mais sûrement, il s'est rapproché des leaders. Le vice-Champion 2020 du Moto2 reste sur deux quatrièmes places, ses meilleurs résultats en MotoGP, et ne compte pas s'arrêter là.

"Il est important d'apporter de la continuité à ce groupe de travail et au projet Ducati, qui est derrière nous pour décrocher de bons résultats et jouer le podium en fin de saison", a souligné Marini. "Nous sommes une équipe débutante, c'est la première année au cours de laquelle nous travaillons tous ensemble, et nous allons continuer à appliquer cette méthode pour briller en 2022 et à l'avenir avec Vale, que je remercie pour cette opportunité, et la VR46 Riders Academy qui me soutient toujours."

"L'objectif est de finir la saison actuelle de la meilleure façon possible et de repartir plus forts en janvier prochain : nous voulons nous battre pour les positions qui comptent, le podium et la victoire à chaque Grand Prix, et être la meilleure équipe indépendante du championnat."

Les annonces de VR46 ces derniers jours signifient qu'il n'y a plus que deux places à attribuer sur la grille 2023, mais aucune surprise n'est attendue. Augusto Fernández, leader du Moto2, devrait prendre la place libre sur la KTM de l'équipe Tech3 et aux couleurs de GasGas. Son principal rival pour le titre, Ai Ogura, a un temps été candidat à la place encore libre chez LCR mais Takaaki Nakagami devrait conserver son guidon.