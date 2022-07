LCR confirme Álex Rins pour la saison 2023

Charger le lecteur audio

Les deux parties avaient confirmé des discussion plus qu'avancées à Assen, elles ont enfin officialisé leur union ! Álex Rins rejoindra bien l'équipe LCR la saison prochaine et succèdera à Álex Márquez, dont le départ pour l'équipe Gresini a déjà été annoncé.

"Je suis très content de rejoindre le team LCR. Changer d'équipe et de moto est un défi mais je suis prêt à me donner à 100% et à mettre en pratique tout ce que j'ai appris durant mes années en catégorie reine. La confiance de Lucio [Cecchinello] et de Honda a été cruciale dans ma décision de relever ce défi avec cette marque en 2023 et 2024. Je souhaite les remercier pour cette opportunité", a déclaré le pilote espagnol.

En début d'année, Rins se dirigeait vers une prolongation avec Suzuki, avec qui il a remporté trois courses depuis ses débuts en MotoGP en 2017, mais ses plans ont été chamboulés quand le constructeur a décidé de se désengager de la catégorie. Après avoir étudié plusieurs offres, notamment une qui l'aurait vu piloter une Ducati vieille d'un an chez Gresini, Rins a finalement donné la préférence à une moto de dernière génération grâce à un contrat signé directement avec Honda.

"Je suis ravi d'annoncer qu'Álex Rins sera pilote LCR Honda CASTROL en 2023. Nous venons juste, les trois parties, de terminer la signature du contrat. Nous sommes donc en mesure de l'annoncer. Rins est un pilote expérimenté, et rapide, qui a déjà fait des podiums", a ajouté Lucio Cecchinello, le patron de l'équipe.

"La richesse de son expérience ajoutée à sa capacité à donner des suggestions précises à ses techniciens, comme nous l'avons entendu, va certainement nous aider à améliorer le package de notre moto, dans le but de nous battre pour plus de podiums."

LCR doit maintenant désigner le coéquipier d'Álex Rins, le seul indice étant qu'il s'agira probablement d'un pilote japonais en raison de la présence du pétrolier Idemitsu, qui parraine cette seconde moto. Takaaki Nakagami pourrait rester mais à Assen, Lucio Cecchinello a confirmé la possibilité de faire débuter Ai Ogura, actuel troisième du Moto2 à seulement un point des deux premiers. "Honda pense que le moment est peut-être venu de changer, de faire monter le jeune Ogura, mais la décision n'est pas encore prise à 100%", a confié l'Italien à Canal+.

Dans l'équipe Honda officielle, Marc Márquez est sous contrat jusqu'en 2024 tandis que Pol Espargaró a peu de chances de rester. La formation japonaise devrait également faire appel à un pilote portant actuellement les couleurs de Suzuki, Joan Mir, tandis qu'Espargaró pourrait renouer avec KTM et Tech3.