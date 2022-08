Le GP à domicile de KTM compromis par des soucis de pneus

Charger le lecteur audio

Pour son Grand Prix à domicile, KTM espérait évidemment mieux qu'une septième et une 12e place, un résultat d'ensemble parmi les trois plus faibles du constructeur cette année. Après une victoire de Miguel Oliveira sur place en 2020 et une de Brad Binder en 2021, le circuit du Red Bull Ring pouvait, sur le papier, laisser espérer une parenthèse plus heureuse que la tendance générale de cette campagne. Néanmoins, les difficultés rencontrées par la marque autrichienne cette saison semblent bel et bien se reporter de week-end en week-end et n'ont pas épargné cette épreuve tant attendue.

Une nouvelle fois pénalisés en qualifications, problème récurrent que KTM tente de résoudre, Binder et Oliveira ont chacun pu gagner quelques places à la régulière puis profiter des abandons devant eux pour remonter dans le classement, avant d'être tous deux ralentis par un problème avec leurs pneus, avant pour l'un et arrière pour l'autre, ce qui a compromis leur résultat.

Le Sud-Africain a en effet été victime, à cinq tours de l'arrivée, de très fortes vibrations dans son pneu avant, qu'il avait pourtant choisi en gomme dure. Celles-ci n'ont eu de cesse d'empirer, le privant de toute chance de se rapprocher notamment de Johann Zarco, qui le devançait alors de 1"8, pour espérer passer le drapeau à damier dans le top 5.

C'est au final à la septième place qu'il a rallié l'arrivée, à 11"6 du vainqueur, n'ayant pu prendre l'avantage que sur un Álex Rins lui aussi mal en point durant ces dernières boucles. Si cela représente un gain de cinq positions par rapport à l'emplacement qu'il occupait sur la grille, ce résultat n'est évidemment pas ce que visait Binder, lui qui a connu le top 5 cet été et même le podium en début de championnat.

"J'ai été vraiment chanceux de finir la course. C'est dommage parce que j'étais fort sur la fin et ce problème m'a retiré toute possibilité de me battre. J'ai quand même fait du mieux que j'ai pu et c'est comme ça. Ce n'était pas notre journée, mais l'équipe et moi on travaille dur. On n'est pas là où on veut être, on essaye de se frayer lentement un chemin vers notre objectif", a-t-il déclaré au site officiel.

Le souci rencontré par Binder n'est pas une première, mais "ne devrait pas arriver" selon lui. "C'est quelque chose qu'on a déjà eu auparavant quand l'usure est très élevée sur le pneu", a-t-il expliqué. "Ce n'est pas idéal car c'est un peu bizarre."

Miguel Oliveira

De son côté, Oliveira est apparu en difficulté tout au long de la course avec son pneu arrière, choisi en gomme medium comme la majeure partie du plateau. Celui-ci n'a pas répondu comme il le souhaitait et l'a empêché de se montrer pleinement compétitif. "Des sensations étranges avec mon pneu arrière, pas vraiment le grip auquel je m'attendais ni la dégradation que j'avais anticipée", a-t-il résumé. Qualifié en 17e position, il est remonté jusqu'au 12e rang, un bien maigre résultat face à son succès d'il y a deux ans.

"Bien sûr, quitter notre Grand Prix à domicile en 12e position ne correspond pas à notre objectif ni à notre ambition", a commenté le pilote portugais, distancé de 18 secondes par le vainqueur. "C'est certain qu'une fois encore, les qualifications n'ont pas aidé. Tout au long de la course, il a été très difficile de récupérer de l'adhérence avec le pneu arrière, il y avait quelque chose auquel on ne s'attendait pas. On savait qu'on allait rencontrer quelques problèmes avec l'arrière et qu'il allait falloir les gérer, mais on ne s'attendait juste pas à finir aussi loin des premiers. Finir 12e était le mieux qu'on pouvait faire."

Une équipe motivée mais une situation qui stagne

Tous deux interrogés au sujet de ces difficultés qui se répètent, Binder et Oliveira n'ont pas manqué de souligner leur travail et celui de KTM, "au maximum depuis le début de la saison" pour tenter d'inverser la tendance. Toutefois, les pilotes rencontrent régulièrement des soucis avec leurs gommes et manquent toujours de performance sur un tour par rapport à leurs concurrents, et aucune solution n'a pour l'heure été trouvée.

Selon le Portugais, les changements doivent désormais venir de la moto elle-même. "À présent, on a atteint le point où les différents réglages ne parviennent pas à dépasser les difficultés de fond qu'on a", a-t-il souligné, estimant peu probable que ces progrès puissent être obtenus avant la conclusion du championnat, avec la RC16 actuelle.

"C'est clair qu'il nous manque notre pleine performance, surtout quand tout le monde a du grip", a poursuivi Binder. "On perd un peu en entrée de virage, un peu au freinage et un peu en sortie donc on a besoin d'un petit quelque chose. Ce qui est vraiment positif c'est que lorsqu'on n'a pas d'adhérence et que le niveau baisse un peu, ou que les autres commencent à avoir un peu plus de mal, on peut rester avec eux et se battre. Mais, malheureusement, en début de course ou en qualifications ils ont un step de plus par rapport à nous et on doit essayer de réduire l'écart."

"Je sais à quel point j'attaque et je sais la pression que je mets sur les gars pour essayer de trouver quelque chose et je vous garantis qu'on n'aura pas ce problème l'an prochain", a promis Brad Binder.