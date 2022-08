Résigné, Rins a "serré les dents" face à des soucis habituels

Charger le lecteur audio

Álex Rins a de nouveau conclu un week-end en demi-teinte en Autriche avec un scénario qui se répète à chaque Grand Prix. Plutôt rapide en essais libres, il a en effet connu des difficultés en qualifications, qu'un bon départ en course n'a pas pu contrebalancer en raison de problèmes récurrents rencontrés sur sa GSX-RR.

Longtemps bloqué en neuvième position derrière Johann Zarco, il n'a jamais été en mesure de trouver une ouverture, et la situation s'est ensuite répétée derrière Aleix Espargaró et Brad Binder. Au drapeau à damier, le pilote Suzuki a dû se contenter de la huitième place, un résultat bien en-deçà de ce qu'il était en mesure d'aller chercher selon lui.

"Ça a été bizarre. On a serré les dents, ça n'était pas facile. Au final on n'avait pas beaucoup d'options, même si notre rythme était bon. C'était très difficile de doubler", a-t-il expliqué. "Notre position de course ne reflète pas notre rythme. J'étais un peu frustré parce que je roulais assez bien derrière Zarco, derrière Aleix. J'étais en mesure de terminer plus près des avant-postes ; pas de monter sur le podium mais on pouvait finir dans le top 5."

Interrogé au sujet de son incapacité à doubler, Rins a pointé du doigt les mêmes éléments que lors des courses précédentes, où il a déjà rencontré des difficultés : "Sur ce circuit on savait qu'on allait avoir un peu de mal à cause de ce pourquoi on a toujours du mal : l'accélération, la sortie de virages serrés."

La cause de ce problème n'est toujours pas clairement identifiée. Adhérence arrière, électronique ou device arrière qui s'abaisse trop rapidement ? Les trois possibilités étaient évoquées à l'issue de manche autrichienne. "Ça fait tellement de courses qu'on s'habitue ! [rires] Je ne crois pas que ça vienne du moteur mais plutôt de l'électronique", a-t-il commenté, résigné. "On doit comprendre. On a recueilli beaucoup d'informations."

Le pilote espagnol préfère désormais se concentrer sur la prochaine épreuve, qui se tiendra du 2 au 4 septembre à Misano, sans son coéquipier, et mettre le GP d'Autriche derrière lui : "Ça fait désormais une course où l'on a souffert en moins au calendrier... On a fini huitièmes, ce sont quelques points pour le championnat. On va penser à la prochaine course."

