Course manquée pour Viñales : "Ça n'est pas tous les jours Noël !"

Les retrouvailles de Maverick Viñales avec le Red Bull Ring, un an après la polémique du Grand Prix de Styrie et son éviction de Yamaha, n'auront pas donné lieu au week-end de rêve espéré. Le pilote espagnol a, certes, montré des signes de performance tout au long des essais, mais les 28 tours de course se sont révélés bien plus compliqués pour lui, au guidon d'une Aprilia qui n'apprécie décidément pas beaucoup cette piste.

Parti septième, Viñales n'était plus que 13e à l'arrivée, à 20 secondes du vainqueur, l'un des ses plus faibles classements de la saison. La raison ? Un mauvais choix de pneu, que le pilote Aprilia a aisément reconnu et dont l'équipe italienne a assumé la responsabilité.

"On a clairement fait une erreur avec le pneu arrière. Il y a des leçons à en tirer. Le soft était le mauvais choix, c'est certain, on aurait dû prendre le medium, mais ce week-end cette carcasse différente ne nous a pas permis de bien le comprendre. On a donc suivi la voie simple, qui était de prendre le tendre, et on a payé notre erreur", a indiqué Viñales, expliquant ne pas avoir "fait confiance" au pneu arrière medium pourtant privilégié par la majeure partie des pilotes.

"On l'a essayé au warm-up mais il s'est malheureusement mis à pleuvoir, donc on n'a pas pu évaluer [la phase dans laquelle] le medium commence à fonctionner. Ça a été un week-end difficile car cette carcasse différente était dure pour notre moto", a-t-il souligné, en écho aux propos tenus par Aleix Espargaró, également gêné par un pneu tendre qu'il a rapidement dégradé à force d'attaquer.

Avant que sa gomme arrière soft ne donne des signes d'usure, Viñales a eu quelques tours pour se faire plaisir, et notamment en devançant son coéquipier : il s'est en effet porté dans le top 5 à l'extinction des feux et s'est positionné en meneur du groupe de poursuivants du quatuor de Ducati positionné à l'avant.

"Je me suis clairement amusé dans les premiers tours. Ils ont été très positifs, j'ai dépassé plusieurs pilotes et je rattrapais un peu le groupe [de tête] mais au bout de cinq tours j'avais détruit mes pneus. La dégradation a été forte et il a commencé à être difficile de stopper la moto et de sortir des virages", a-t-il expliqué.

"Quand mon pneu a commencé à se dégrader, j'espérais qu'il allait se mettre à pleuvoir ! J'étais cinquième, à même pas une seconde du top. Bien évidemment, on est un peu déçus parce qu'on sait qu'on aurait pu se battre aux avant-postes mais parfois c'est comme ça. Ça n'est pas tous les jours Noël ! Il faut qu'on comprenne, qu'on prenne les choses comme elles sont, qu'on garde les pieds sur terre, et qu'on continue bien sûr à travailler."

Hâte d'être à Misano

"Je suis content malgré tout car je peux tirer beaucoup de points positifs de ce week-end, en particulier les points de freinage ; j'ai beaucoup progressé dans le secteur 3 par rapport aux jours précédents. On attend maintenant Misano avec impatience", a ajouté Maverick Viñales, sans se départir de son sourire. "J'ai hâte d'y être. C'est une bonne piste pour moi et c'est là que j'ai commencé avec Aprilia, donc c'est un week-end dans lequel il faudra être forts, et puis poursuivre notre travail."

"Je pense qu'on travaille bien. C'est juste qu'on a manqué de chance avec notre choix. Ce choix aurait peut-être pu être bon et le soft aurait fonctionné jusqu'au bout, mais ça n'a pas été le cas alors il faut qu'on tire des leçons de cette journée. Le point positif a été le départ, il a été très bon et les premiers tours très rapides, alors même si je ne suis pas satisfait du résultat je le suis du travail qu'on a réalisé durant tout le week-end. À Misano, on va juste essayer de faire un choix de pneus plus correct !"

Maverick Viñales, qui se tenait dans un mouchoir de poche avec Álex Rins, Miguel Oliveira et Jorge Martín au championnat, perd deux places après cette course et figure désormais à égalité de points avec le Portugais, au 11e rang.