Aleix Espargaró assume le prix payé pour sa course offensive

Sixième à l'arrivée, à 11 secondes de ses adversaires directs au championnat, Aleix Espargaró a vu son retard sur le leader du classement général s'étendre de dix points lors du Grand Prix d'Autriche. S'attendant à être dominé sur une piste qu'il savait complexe pour son Aprilia, le pilote espagnol a tenté de faire le dos rond, non sans mal.

Son début de course a été compliqué par ce qu'Aprilia a qualifié de "dysfonctionnement" de son holeshot device à l'avant, le système refusant de s'enclencher. "On avait déjà eu des problèmes avec le système pendant le week-end. Il ne s'était rien passé de toute la saison, mais j'ai eu ce problème vendredi ou samedi, et à nouveau [dimanche]. On essaye beaucoup de choses, on développe beaucoup de choses, différents systèmes, et malheureusement [en course] ça n'a pas fonctionné", explique le pilote.

"J'ai eu de la chance au final parce que j'ai fait des premiers tours vraiment très bons, avec beaucoup de dépassements", poursuit-il. Et en effet : qualifié neuvième, Espargaró s'est fait avaler par quatre pilotes à l'extinction des feux, mais il s'est alors lancé dans une grosse attaque pour remonter dans le peloton. Dès la fin du premier tour, il était déjà huitième et il allait entrer dans le top 5 dans la sixième boucle à la faveur de l'abandon d'Enea Bastianini mais aussi du rythme effréné sur lequel il était parti, faisant même de lui le plus rapide en piste dans le quatrième tour.

Et le #41 a poursuivi cet effort : dans les 12e et 13e tours, il était le seul à tourner en 1'29, lancé à la poursuite de Fabio Quartararo. Cette attaque ne pouvait toutefois être sans conséquences, et le pneu arrière tendre choisi pour sa machine a bientôt signifié la fin de la partie, montrant trop d'usure pour qu'un tel rythme puisse être maintenu. Dès lors bien moins fringant, Aleix Espargaró a été repris par Luca Marini et Johann Zarco, puis a finalement regagné une place dans le dernier tour avec la chute de Jorge Martín.

Le pilote espagnol refuse de voir la défaillance de son holeshot device comme une excuse au fait de ne pas avoir pu mener cette course aux avant-postes. Le caractère stop-and-go du Red Bull Ring mettait à mal sa RS-GP, ce que ses performances tout au long du week-end ont confirmé, et il s'attendait à devoir limiter les dégâts en course alors que Bagnaia et Quartararo affichaient, eux, un potentiel particulièrement élevé. C'est donc de façon assumée qu'il a cravaché sans chercher à gérer ses pneus, quitte à le payer dans les derniers tours.

"En sachant que j'avais le pneu tendre, j'ai attaqué comme un dingue. J'ai récupéré beaucoup de terrain dans les deux ou trois premiers tours, j'en avais perdu beaucoup au départ", explique-t-il. "Je n'avais pas du tout le rythme des meilleurs. Franchement, j'ai fait une de mes meilleures courses de la saison jusqu'à présent, parce que je n'avais pas le rythme de Pecco ou de Fabio, et jusqu'au 15e tour ou quelque chose comme ça, j'étais avec eux. J'ai fait beaucoup de tours en 1'29, j'étais au-delà de la limite dans tous les virages, je n'ai commis aucune erreur, alors franchement je suis très fier de la course que j'ai faite."

"Après, évidemment, j'ai détruit mes pneus. Je patinais beaucoup en ligne droite donc c'était difficile à gérer, il n'y avait rien que je puisse faire, et je me suis fait passer par Marini et Zarco. C'est dommage que Pecco et Fabio aient fait le doublé, mais en ce qui me concerne, avec cette moto ici, je suis content, je n'aurais rien pu faire de plus."

"Je sais qu'on a perdu du terrain au championnat, mais encore une fois je suis très satisfait de ma performance aujourd'hui. En tant que pilote, je n'aurais rien pu faire. J'ai été très concentré pendant toute la course, j'ai vraiment fait une performance solide, j'ai pratiquement signé le meilleur temps", ajoute-t-il encore. "On va maintenant se concentrer sur Misano, qui est aussi une piste très serrée et ça ne sera pas facile. On va donc essayer de survivre là-bas, et ensuite on va aller en Aragón et sur beaucoup de pistes où je pense que ma moto sera la référence."