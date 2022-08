Joan Mir forfait pour Misano

Charger le lecteur audio

Joan Mir ne sera pas en piste à Misano, qui accueillera la semaine prochaine le Grand Prix de Saint-Marin, 14e manche de la saison MotoGP. Le Champion du monde 2020 subit en effet les conséquences de la grosse chute dont il a été victime au départ de la course de Spielberg, dimanche, lorsqu'il est parti en highside dès le quatrième virage et a lourdement atterri dans le bac à gravier.

Touché à la cheville droite, où une fracture et des fragments osseux avaient immédiatement été décelés, Mir a passé des examens complémentaires en Andorre et à Palma de Majorque en ce début de semaine, et on en sait plus à présent sur l'étendue de ses blessures. Le pilote espagnol souffre plus précisément d'une "petite fracture" de l'astragale au niveau de la cheville droite.

Le diagnostic des derniers scanners et IRM passés est "plus encourageant que prévu", indique Suzuki, puisque toute blessure de l'astragale gauche a pu être écartée, en revanche les médecins ont identifié des lésions ligamentaires et osseuses sur la cheville droite. Leur bilan fait état d'une lésion des ligaments talo-calcanéens avec une petite avulsion osseuse et d'une contusion osseuse sur la tête de l'astragale, avec une instabilité de grade I-II, donc faible.

Le verdict est sans appel : Joan Mir est à présent contraint au repos pour au moins 15 jours et doit se montrer prudent. Il manquera donc le Grand Prix de Saint-Marin, ainsi que le test qui est prévu à Misano les 6 et 7 septembre. La prochaine étape consistera en une nouvelle salve de scanners afin d'évaluer l'évolution de la cheville après ces 15 jours et d'envisager s'il est en mesure ou non de se rendre au MotorLand Aragón pour la manche suivante, du 16 au 18 septembre.

"Après plusieurs examens, les médecins m'ont conseillé de prendre 15 jours de repos et de faire une autre évaluation après cette période. Malheureusement, je vais manquer la course de Misano, mais je suis confiant de pouvoir faire mon retour en Aragón", assure Joan Mir. "Je tiens à remercier Dainese et AGV pour m'avoir protégé et m'avoir évité une blessure plus grave après la grosse chute que j'ai eue dimanche. Cette saison aura été difficile, mais je suis convaincu que je reviendrai plus fort, pour faire vivre d'autres bons moments à mon équipe et à vous tous qui me soutenez."

Une saison difficile, c'est bien le moins que l'on puisse dire. Quatrième du championnat après Austin, Joan Mir n'occupe plus à présent que la 12e place, n'ayant vu l'arrivée que trois fois depuis cette date. On le sait, un coup de tonnerre a chamboulé sa campagne et celle de son équipe au printemps, lorsque la direction de Suzuki a acté la fin de son programme MotoGP. Depuis, il est dit en contact avancé avec Honda et l'annonce de son transfert dans le team Repsol, en remplacement de Pol Espargaró, est attendue.

"Je suis vraiment désolé pour Joan", commente Livio Suppo, team manager.de Suzuki. "Les problèmes continuent de s'enchaîner durant cette saison difficile. Dans tous les cas, nous devons faire face. La chute était vraiment grosse et au final la blessure est sérieuse, mais cela aurait pu être pire, donc restons positifs et voyons comment il va se rétablir dans les 15 prochains jours pour, espérons-le, qu'il soit prêt pour Aragón."

Il est indiqué que "Suzuki et la Dorna évalueront dans les jours à venir quelle sera la meilleure solution pour Misano", compte tenu de l'obligation règlementaire pour les équipes de désigner un remplaçant dans les dix jours suivant la blessure d'un pilote. Rappelons que Sylvain Guintoli, pilote essayeur de la marque, s'est lui-même blessé à la main lors des essais des 8 Heures de Suzuka au début du mois et qu'il sera pour cette raison indisponible.