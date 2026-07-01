Le GP de Malaisie restera au calendrier MotoGP jusqu'en 2031

Le MotoGP continue de poser les fondations de son prochain cycle, celui qui verra l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement technique à partir de 2027. Outre le cadre technique et commercial, c'est aussi le calendrier qui se définit peu à peu au gré des contrats scellés avec les circuits.

Le GP de Malaisie est aujourd'hui officialisé pour cinq années supplémentaires. Il est annoncé qu'un nouveau contrat a été approuvé par le gouvernement du pays au printemps, pour une épreuve qui reste prévue à Sepang.

Ce circuit est arrivé au calendrier des Grands Prix moto en 1999, alors que le pays avait déjà intégré le championnat dès 1991 et que de premières courses s'étaient tenues à Shah Alam, puis Johar Bahru.

Sepang s'est rapidement imposée comme une destination appréciée du championnat, qui y a organisé de nombreux tests en dehors du Grand Prix, en plus d'avoir choisi Kuala Lumpur pour le lancement officiel et public de la saison au début de cette année. Le Grand Prix séduit également le public, chaque année plus fourni, avec un record de 190 977 spectateurs atteint l'an dernier.

"Ce renouvellement va au-delà de la simple confirmation de la place de la Malaisie dans le calendrier mondial du MotoGP", réagit Mohammed Taufiq Johari, ministre de la Jeunesse et des Sports. "Il reflète notre engagement à renforcer la position de la Malaisie en tant que destination de premier plan pour les sports mécaniques, tout en créant des opportunités grâce à la croissance économique, au développement des talents et à l'expansion du secteur."

"Plus important encore, le Grand Prix de Malaisie MotoGP est devenu une plateforme qui rassemble les Malaisiens, renforce notre fierté nationale et reste, depuis sa première édition en 1991, l'événement sportif international le plus ancien de Malaisie."

Le circuit de Sepang est au calendrier depuis 1999. Photo de : Asif Zubairi / Motorsport Network

Le renouvellement du Grand Prix de Malaisie MotoGP pour la période 2027-2031 est une démarche stratégique pour le championnat, qui s'assure de conserver une base pertinente d'un point de vue sportif tout en étant parfaitement reliée aux différentes régions du monde grâce au rayonnement de Kuala Lumpur.

"La Malaisie est un marché important pour le MotoGP, où nous disposons d'une solide base de fans et où nous constatons, d'année en année, une augmentation de l'impact économique positif du MotoGP. Notre objectif est désormais de faire croître ces deux aspects de manière exponentielle", souligne Carmelo Ezpeleta, PDG de MotoGP SEG.

"Sepang est un cadre fantastique pour notre sport, parfaitement relié à l'une des villes véritablement mondiales : Kuala Lumpur, qui a accueilli notre inoubliable lancement de la saison 2026. Des courses passionnantes, la ferveur locale et l'attrait international font de cet événement un moment inoubliable chaque année en Malaisie, et nous nous réjouissons d'y revenir jusqu'en 2031."

La prochaine édition du GP de Malaisie MotoGP se tiendra du 30 octobre au 1er novembre 2026.