Le GP des Amériques officiellement reporté au mois de novembre

C'est désormais officiel : ce qui devait être la troisième manche de la saison MotoGP subit elle aussi les conséquences de l'épidémie de coronavirus et est reportée. Après l'annulation de la course qatarie pour la catégorie reine, puis le report du GP de Thaïlande, c'est donc le GP des Amériques qui cède, alors que la ville d'Austin a annoncé lundi l'annulation de tous les événements de masse prévus jusqu'au 1er mai.

Avec l'officialisation d'une première version modifiée du calendrier 2020 la semaine dernière, l'épreuve américaine était devenue la première de la saison MotoGP, repoussant d'un mois le début du championnat. Seulement, l'annonce de mesures de restriction à Austin, et notamment l'annulation de l'un des plus grands festivals de musique américains devant se tenir dans la ville, mais aussi la mise en place d'un vaste confinement en Italie qui, en l'espace de deux jours, a concerné d'abord un quart puis la totalité de la population, avaient déjà fortement amoindri les chances de maintenir l'épreuve.

Hier, le président de la Fédération internationale de motocyclisme annonçait que des dates alternatives étaient à l'étude afin de réagir à un report alors éventuel. Celui-ci est désormais acté : le GP des Amériques est reporté de sept mois et fait désormais office d'avant-dernière manche de la saison, au programme du 13 au 15 novembre. En conséquence, le Grand Prix de Valence, dernier rendez-vous du championnat, est repoussé d'une semaine, désormais prévu du 20 au 22 novembre.

En l'état actuel des choses, le reste du programme ne change pas et, dans le nouveau calendrier dévoilé ce mardi par les instances, c'est l'épreuve argentine de Termas de Río Hondo (17-19 avril) qui doit désormais donner le coup d'envoi du MotoGP. Dans un contexte encore très instable, c'est la prochaine épreuve vers laquelle se tournent tous les regards, alors que ses organisateurs se sont récemment montrés confiants. Au programme un mois plus tard, le GP de France est lui aussi bel et bien maintenu en l'état.

Face à une situation encore très évolutive, les instances dirigeantes du championnat se sont dit prêtes à tous les efforts possibles afin de maintenir la saison MotoGP, envisageant autant de reports de dates que possible, la tenue de deux courses sur le même circuit et le même week-end, la visite de pays qui ne figuraient initialement pas au calendrier tel le Portugal, ou encore l'organisation d'épreuves à huis clos. Pour l'heure, ces options ne sont pas activées et la saison compte toujours 19 manches − celle de Losail ayant pour sa part été définitivement annulée pour cette année compte tenu des travaux devant se tenir sur place et rendant impossible tout report.

Calendrier MotoGP 2020 mis à jour :

* Course nocturne ; Moto2 et Moto3 uniquement

** Soumis à l'homologation de la FIM