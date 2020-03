Le Grand Prix des Amériques menacé par l'état d'urgence à Austin

Le maire d'Austin, Steve Adler, a présenté les mesures prises pour tenter de minimiser les risques de propagation du COVID-19, le coronavirus qui a déjà forcé l'annulation de la course MotoGP au Qatar ce week-end et le report de la course thaïlandaise. Cette dernière devait être la deuxième manche de la saison, et se déroulera finalement au mois d'octobre.

Adler a également indiqué l'annulation du festival South by Southwest, l'un des festivals de musique les plus importants du pays. Plus grand festival du Texas, il devait se dérouler du 13 au 21 mars, soit deux semaines avant la date prévue pour le Grand Prix des Amériques MotoGP.

"Sur la base des recommandations de notre responsable de la santé publique et de notre directeur de la santé, nous devons déclarer la ville d'Austin en état d'urgence, et je viens d'émettre un ordre d'annulation du festival 'South by Southwest'", a expliqué Adler. L'objectif est d'essayer de limiter l'augmentation du nombre de cas au Texas. Il est actuellement de 19, et aucune personne n'est infectée à Austin.

La déclaration de l'état d'urgence s'accompagne d'une série de mesures qui rendent plus compliquée la tenue d'un Grand Prix début avril. Il s'agit notamment de l'interdiction de tout événement pouvant réunir plus de 2500 personnes, à moins que les organisateurs ne puissent assurer au ministère de la santé qu'ils ont mis en place des plans pour contenir les maladies contagieuses. La Dorna, via la voix de son PDG Carmelo Ezpeleta, a confirmé la possibilité d'organiser des courses à huis clos, et aussi tard dans l'année que nécessaire afin d'organiser le plus de Grands Prix possible.

Les organisateurs du Grand Prix d'Argentine, désormais deuxième manche du championnat après Austin, ont eux précisé que leur épreuve pourrait pour le moment toujours avoir lieu. La tenue de cette manche sera toutefois évidemment conditionnée par d'éventuelles restrictions à venir de la part du gouvernement argentin concernant l'entrée dans le pays de personnes de certaines nationalités.