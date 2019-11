Le GP d'Australie pourrait changer de date en 2021

Voilà 22 ans que le Grand Prix d'Australie se tient entre septembre et octobre sur le circuit très atypique de Phillip Island, tracé en bord de mer. Souvent marquée par la fraîcheur du printemps local, doublée par de forts vents, l'épreuve est de moins en moins appréciée des pilotes, qui année après année en appellent à un changement. Il y a quelques jours encore, les fortes rafales de vent qui balayaient le circuit ont poussé à l'interruption prématurée de la journée du samedi et au report des qualifications au dimanche matin, alors que Miguel Oliveira a subi une lourde chute en EL4.

À l'instar d'Andrea Dovizioso, les pilotes avaient une nouvelle fois exprimé leur souhait que ce circuit, par ailleurs parmi les plus appréciés du calendrier, puisse accueillir le MotoGP à une période plus clémente. Il s'avère que cette volonté est partagée par la Dorna, dont la préférence va à une date en début de saison, mais qu'elle se heurte à la résistance de l'Australian Grand Prix Corporation, qui préférerait éviter que ses deux épreuves de pointe, le GP de F1 et celui de MotoGP, soient organisés en l'espace de quelques semaines à peine.

Il semblerait cependant que la Dorna soit disposée à insister à nouveau pour que ce changement ait lieu en 2021. La saison prochaine, le GP d'Australie est prévu fin octobre, toujours dans le cadre de la tournée outre-mer prévoyant trois épreuves en l'espace de trois semaines, mais pour la saison suivante une date en mars ou avril pourrait être choisie. "Nous évaluons la possibilité de l'avancer en 2021", a déclaré Carmelo Ezpeleta à Motorsport.com. "C'est une possibilité, bien que ce ne soit pas confirmé pour le moment."

Un porte-parole de l'AGPC a fait savoir à Motorsport.com qu'il n'y avait pas eu de demande formelle pour requérir un changement en vue de 2021 : "Nous n'avons rien entendu du tout à ce sujet, et étant donné que le calendrier 2020 est d'ores et déjà confirmé, nous espérons offrir à nouveau une superbe épreuve en octobre prochain."

Une chose est certaine, si ce changement devait avoir lieu, il serait assurément accueilli très favorablement parmi les pilotes. "Ça serait bien mieux, c'est sûr !" s'enthousiasme notamment Andrea Dovizioso. "Peut-être que nous aurions des problèmes avec les pneus, car quand il fait très chaud là-bas ça peut être un souci. Mais les conditions en octobre sont vraiment mauvaises. On peut avoir de la chance et connaître une bonne journée, mais la plupart du temps, c'est mauvais. C'est dommage d'avoir ce genre de problèmes sur un circuit pareil. Et puis il est très rapide, et quand on tombe, statistiquement, beaucoup de pilotes se blessent, simplement car les chutes arrivent à haute vitesse, et c'est pire dans ces conditions."

"On en parle tous les ans en Commission de sécurité. Logiquement on donne des suggestions, mais on nous a toujours donné des explications. On n'a pas de pouvoir et on ne peut ni ne doit pas pousser sur ces choses-là. On donne des suggestions et l'organisateur doit trouver des solutions avec ceux avec qui il doit s'accorder", avait indiqué le pilote italien en marge de l'épreuve de Phillip Island il y a une dizaine de jours.

Avec Léna Buffa et Michaël Duforest