Le Grand Prix de Finlande annulé

Le Grand Prix de Finlande, prévu du 8 au 10 juillet prochain, n'aura finalement pas lieu. Déjà annulée en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, l'épreuve sur le circuit du KymiRing ne se tiendra pas non plus cette année. Les pilotes comme les équipes redoutaient ce déplacement, entre un tracé jugé trop lent et inadapté au MotoGP après un test réunissant des pilotes d'essais en 2019, mais aussi l'explosion des coûts de fret au cours des derniers mois.

Après avoir mené une inspection de la piste la semaine dernière, la FIM met surtout en avant les tensions actuelles entre la Finlande et la Russie, pays frontalier, pour expliquer cette annulation, ce contexte ayant provoqué un certain retard dans la finalisation des travaux sur le circuit. Et malgré cette troisième annulation en autant d'années, le MotoGP affiche son intention d'organiser la course l'an prochain.

"Le travail d'homologation du KymiRing, ainsi que les risques causés par le contexte géopolitique dans la région, ont malheureusement contraint à l'annulation du Grand Prix de Finlande en 2022", annonce la fédération dans un communiqué commun avec la Dorna.

"Les circonstances actuelles ont provoqué des retards et mis en danger le travail sur le circuit. Toutes les parties se sont donc accordées sur la nécessite de reporter les débuts sur cette piste à 2023, moment où le MotoGP a l'intention de retrouver la Finlande pour la première fois en quatre décennies."

L'avenir du GP de Finlande s'inscrit néanmoins en pointillés. La Dorna semblait avoir la volonté de coupler cette épreuve à un déplacement en Russie, à Igora Drive, ce tracé à proximité de Saint-Pétersbourg ayant même figuré sur la liste des Grands Prix réservistes l'an passé, mais le projet ne se concrétisera pas en raison de la guerre en Ukraine.

La FIM et la Dorna n'ont pas prévu de remplacement pour le GP de Finlande cette année et le calendrier "devrait comprendre 20 manches", mais le GP du Japon reste menacé en raison de difficultés logistiques, la course étant prévue une semaine seulement après le GP d'Aragón, et des mesures sanitaires encore imposées dans le pays pour lutter contre le COVID-19. Comme l'an dernier, une longue pause estivale de six semaines attend les pilotes, entre Assen et Silverstone.

