Après y avoir mené l'intégralité de ses essais d'intersaison, le MotoGP retrouve le Golfe Persique cette semaine pour l'entrée dans la compétition, et plus précisément le circuit de Losail, situé à une trentaine de kilomètres au nord de Doha, capitale du Qatar. Cette année, le pays accueille même deux épreuves au lieu d'une, puisqu'un second Grand Prix, dit de Doha, a été ajouté au calendrier dans la foulée de la première manche afin de renforcer un début de saison déjà amputé de ses rendez-vous américains.

Aussi atypique qu'emblématique, le Grand Prix du Qatar reprend sa traditionnelle première place au calendrier, après une édition 2020 amputée de son épreuve MotoGP (seules les catégories Moto2 et Moto3 avaient alors pu y courir), celle-ci ayant été annulée en dernière minute lors de l'explosion de la pandémie de COVID-19.

Terrain de jeu très spécifique, le circuit de Losail a fait son entrée en MotoGP en 2004. D'abord organisé dans le cadre de la tournée automnale extra-européenne, le Grand Prix a basculé en début de saison au bout de deux ans et c'est en 2007 qu'il a assumé le statut de premier round du championnat, jamais plus cédé à une autre épreuve depuis lors.

L'édition 2008 a créé l'événement, le MotoGP devançant la Formule 1 dans l'organisation d'un Grand Prix nocturne. Cette particularité est restée d'actualité depuis lors, la course du dimanche soir ayant rallié les faveurs des télévisions européennes comme des équipes, après de premières éditions en journée qui s'étaient révélées extrêmement exigeantes pour les motos compte tenu de la chaleur.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 19h heure française. Attention, il y aura deux heures de décalage horaire entre le Qatar et la France vendredi et samedi, mais une heure seulement dimanche puisque l'on passera à l'heure d'été dans la nuit.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix du Qatar ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Cette semaine, pour fêter le début de la saison de MotoGP mais aussi de Formule 1, les courses des deux championnats seront diffusées en direct et en clair sur Canal+, et donc accessibles à tous gratuitement.

Par ailleurs, l'intégralité du week-end qatari pourra être suivie sur les différentes chaînes du groupe. Vendredi et samedi, les essais libres et les qualifications MotoGP seront diffusés sur Canal+, et ceux des catégories Moto2 et Moto3 sur Canal+ Sport. Dimanche, les trois séances de warm-up seront également proposées en direct par Canal+ Sport, de même que les courses Moto3 (15h45) et Moto2 (17h15). Pour la course MotoGP, il faudra donc basculer sur Canal+ où viendra d'être diffusée l'épreuve de Formule 1.

Guide circuit

Le tracé de Losail, long de 5,380 km, comporte 16 virages, dont une majorité à droite. Il se distingue notamment par sa ligne droite de 1068 m, la quatrième plus longue du championnat, qui vient entrecouper une piste rapide et fluide, rythmée par des vitesses moyennes à élevées. Cette longue ligne droite est le théâtre de la troisième plus forte vitesse de pointe officiellement établie dans le cadre d'un Grand Prix, mais on sait que Johann Zarco a fait mieux encore (357,6 km/h) dans le cadre des essais de pré-saison, laissant penser que la barre historique des 360 km/h pourrait même être franchie cette semaine.

Tandis que les organisateurs relèvent un véritable défi électrique pour garantir la bonne tenue des roulages en soirée, les teams doivent composer avec la baisse des températures et la hausse de l'humidité à la tombée de la nuit, le tout dans un environnement désertique où la moindre brise est synonyme de sable sur le bitume. Des conditions qui expliquent le changement opéré il y a trois ans, avec l'avancement des horaires de roulage. Depuis 2018, la course MotoGP est donc disputée plus tôt et le programme est condensé sur trois jours au lieu de quatre par le passé.

Longueur de la piste 5,380 km Largeur de la piste 12 m Virages 6 gauche - 10 droite Plus longue ligne droite 1068 m Distance de la course MotoGP 118,360 km (22 tours) Pole position à gauche Construction 2004

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Jorge Lorenzo 1'54"927 2016 Record absolu en Grand Prix (établi en essais libres) Marc Márquez 1'53"380 2019 Record de la pole Maverick Viñales 1'53"546 2019 Record V-max (en Grand Prix) Marc Márquez 352,0 km/h 2019 Record vitesse moyenne Marc Márquez 170,8 km/h 2019

Le palmarès du Grand Prix du Qatar depuis dix ans :

Année Pole position Victoire 2019 Maverick Viñales Andrea Dovizioso 2018 Johann Zarco Andrea Dovizioso 2017 Maverick Viñales Maverick Viñales 2016 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2015 Andrea Dovizioso Valentino Rossi 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2012 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2011 Casey Stoner Casey Stoner

Le GP du Qatar 2019

Pole position : Maverick Viñales

Maverick Viñales Meilleur tour en course : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Podium : Andrea Dovizioso vainqueur, Marc Márquez 2e, Cal Crutchlow 3e

Météo - Chaleur et vent

Sans grande surprise, les prévisions à Doha sont ensoleillées et chaudes, très chaudes même. Lorsque les premières séances se dérouleront, l'après-midi, le thermomètre dépassera les 30°C, et 36°C sont même annoncés pour vendredi et samedi. On sait cependant que la donne change à la tombée de la nuit, avec environ 23°C attendus mais surtout un niveau d'humidité qui grimpe en flèche et peut s'avérer piégeux.

Il faudra également prêter attention au changement qui pourrait intervenir dimanche. Le mercure devrait en effet quelque peu baisser (on annonce tout de même 30°C au plus fort de la journée), mais un fort vent pourrait surtout s'inviter sur le circuit, avec des pointes à plus de 30 km/h. Lors des essais de pré-saison, on se souvient que la dernière journée a ainsi été marquée par une tempête de sable, qui avait bloqué quasiment tous les pilotes au stand.

