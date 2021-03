Canal+ va diffuser les GP de Bahreïn F1 et Qatar MotoGP en clair

Les saisons de Formule 1 et de MotoGP débutent ce week-end, respectivement à Bahreïn et au Qatar. Diffuseur en France des deux disciplines, Canal+ va mettre les petits plats dans les grands en proposant les deux courses en clair ce dimanche 28 mars. L'annonce a été faite ce matin dans le cadre de la conférence de presse de lancement de la saison où étaient notamment réunis certains dirigeants de la chaîne ainsi que les équipes de journalistes et consultants des deux championnats.

Profitez de notre offre exceptionnelle : Testez l'accès gratuit Motorsport PRIME sans pub 30 jours

La chaîne cryptée a connu une année 2020 particulièrement faste en sports mécaniques, avec plusieurs Grands Prix de F1 qui ont atteint le million d'abonnés mais également une progression dans l'audience du MotoGP de "70%" selon les chiffres annoncés par Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes du groupe Canal.

Le dispositif pour ce week-end est exceptionnel et unique mais verra donc la course du Grand Prix de Bahreïn, prévue à 17h heure française, puis celle du Grand Prix du Qatar MotoGP, programmée à 19h heure française, accessibles à tous pour une fin de journée 100% sports mécaniques. Cela conclura une semaine spéciale "En pole" où seront notamment diffusés de nombreux documentaires sur les sports mécaniques.

L'an passé, Canal+ avait annoncé que le nombre moyen d'abonnés devant la télé avait été de 962 000, soit une hausse de 27% par rapport à 2019. Le record de la campagne avait été réalisé lors du Grand Prix de Bahreïn avec 1,18 million de téléspectateurs en moyenne devant leur écran.

Lire aussi : La F1 prévoit des billets gratuits ou à prix réduit

Le pic d'audience avait été atteint lors du GP d'Italie, une épreuve remportée par Pierre Gasly sur AlphaTauri et qui mettait fin à 24 années sans victoire d'un pilote tricolore en Formule 1. Le dernier tour de la course a ainsi été suivi par 1,24 million d'abonnés.

Le Grand Prix de Sakhir, qui a été marqué par le remplacement de Lewis Hamilton, touché par le COVID-19, par George Russell chez Mercedes, par la victoire surprise de Sergio Pérez pour Racing Point et par le premier podium du troisième français de la grille, Esteban Ocon, a réuni quant à lui 1,06 million de personnes.

partages