Racisme : Hamilton attend désormais des actions et non des slogans

L'an passé, alors que les questions d'antiracisme et de diversité ont été mises sur le devant de la scène par les événements sociaux aux États-Unis, la F1 a été au cœur des attentions en s'emparant de cette problématique dans le cadre de la campagne "We Race As One", suite notamment à des sorties remarquées de Lewis Hamilton qui avait parlé de sport "dominé par les blancs".

Le résultat le plus visible de cette campagne fut le moment accordé aux pilotes avant chaque course pour marquer leur soutien à ce combat, certains choisissant de poser un genou à terre d'autres de simplement porter un t-shirt "End Racism". Des messages ont également été inscrits sur les monoplaces, les Safety Cars et Medical Cars ou encore sur des panneaux.

Souhaitant aller au-delà du symbole, la F1 a annoncé qu'en 2021 elle agirait pour la diversité, en dévoilant un plan pour améliorer la représentation des minorités dans les sports mécaniques. Les pilotes ont rencontré le PDG de la discipline, Stefano Domenicali, à Bahreïn ; un des sujets évoqués fut celui du message passé en avant-course.

Interrogé sur cette question par Motorsport.com, Hamilton a évoqué "une très bonne rencontre" et salué l'initiative de l'ancien directeur de la Scuderia, tout en insistant sur la nécessité d'attendre désormais des actions et plus seulement des slogans. "Stefano a pris le temps de discuter avec nous tous et d'être ouvert sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour améliorer la discipline."

"Nous n'avons pas vraiment eu beaucoup de discussions sur [les messages d'avant course]. Ils nous ont expliqué leurs plans et nous pouvons revenir dessus. Ce n'était pas comme si tout devait être décidé sur le champ, mais ils font quelques ajustements, qui sont positifs selon moi. L'année dernière, il y avait beaucoup de slogans. Évidemment, 'We Race As One', mais il faut agir cette année. C'est quelque chose dont on nous a parlé et qu'on nous a exprimé."

"C'est vraiment ce dont nous devons nous assurer, que nous continuons à avoir cette conversation, que nous continuons à nous assurer que des mesures sont prises cette année, car nous continuons à faire pression pour l'inclusion de la diversité dans ce sport. Je pense que nous sommes tous d'accord pour atteindre cet objectif ensemble."

Le directeur de la stratégie et des affaires de la F1, Yath Gangakumaran, a récemment révélé que le championnat prévoyait d'offrir des bourses d'études à des étudiants issus de milieux divers et traditionnellement sous-représentés, afin de financer leurs diplômes universitaires et de les aider à trouver des voies pour travailler dans le secteur.

