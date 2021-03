La F1 prévoit des billets gratuits ou à prix réduit

La prise en compte par la Formule 1 des problématiques de diversité et d'inclusion est l'une des composantes clés de la stratégie d'avenir de la discipline dans le cadre du programme "We Race As One". Un projet d'aide au financement d'études pour les personnes appartenant à des catégories sous-représentées en F1 et qui désirent y faire carrière a ainsi déjà été dévoilé.

Mais la question plus globale de l'accès aux Grands Prix, le prix minimum des billets étant souvent très élevé et les épreuves de moins en moins diffusées en clair, s'est posée également. Pour tenter d'apporter une solution, le championnat prévoit de rendre plus accessibles les billets pour les communautés locales des GP, notamment pour les fans venant de milieux défavorisés.

Profitez de notre offre exceptionnelle : Testez l'accès gratuit Motorsport PRIME sans pub 30 jours

"Nous savons qu'assister à un événement de F1 peut coûter cher", a déclaré Yath Gangakumaran, directeur de la stratégie et des affaires de la F1, lors du premier Autosport International Connect. "C'est légèrement différent, évidemment, dans la mesure où vous payez pour trois jours et plusieurs heures de contenu sur un week-end, alors que, par exemple, un match de football ne dure que 90 minutes sur une journée. Cela dit, c'est quand même une dépense importante."

"Dans le cadre de notre deuxième pilier sur les événements durables d'ici 2025, un élément clé est de travailler avec chacun des promoteurs pour voir comment nous pouvons garantir que les personnes de la communauté locale, en particulier celles issues de milieux défavorisés, puissent accéder aux événements à un tarif fortement réduit ou gratuitement."

"C'est un point sur lequel nous travaillons avec les différents promoteurs. Cela prendra du temps et, évidemment, tout le monde sort d'une situation liée au coronavirus qui a durement touché les organisateurs des événements. Mais c'est une chose sur laquelle nous travaillons avec les promoteurs alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs pour 2025."

Par ailleurs, Silverstone a annoncé que 10'000 billets pour les Grands Prix de Grande-Bretagne de F1 et de MotoGP 2021 ainsi que pour Silverstone Classic allaient être offerts aux travailleurs du NHS (le système de santé publique du Royaume-Uni), des services d'urgences, des forces armées et de l'aide sociale en remerciement de leurs efforts depuis le début de la pandémie de COVID-19. Un tirage au sort sera organisé. Le circuit a l'espoir de pouvoir accueillir du public cet été, en dépit des restrictions actuelles.