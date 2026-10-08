Le nouveau format pour 2027 a été initié par les constructeurs, pas par le MotoGP

Le MotoGP a confirmé mercredi un nouveau format des week-ends pour 2027. Comme Motorsport.com le révélait pendant le GP d'Autriche, une séance de qualifications spécifiquement dédiée au sprint va être ajoutée, ce qui va modifier le déroulement de l'intégralité des week-ends.

Depuis l'introduction des courses sprint en 2023, la séance de qualifications du samedi servait à définir les grilles des deux courses. Le nouveau format prévoira deux séances d'essais le vendredi, de 45 puis 30 minutes, avant une séance de qualifications sprint de 15 minutes. Ces modifications vont encore plus renforcer la pression sur la journée du vendredi. Le samedi va rester inchangé, même si tous les pilotes seront désormais présents en Q1, et le warm-up va être supprimé le dimanche.

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Depuis que l'information a émergé à Spielberg, les pilotes ont oscillé entre scepticisme et opposition face à ce nouveau scénario, et ils ont été plusieurs à juger le risque accru avec un programme plus dense. Le MotoGP répond que la proposition initiale est venue des équipes, et pas des dirigeants du championnat.

"Ce changement est une initiative qui est venue des équipes", a déclaré Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint du championnat, à Motorsport.com. "Ce sont elles qui sont venues nous voir en disant qu'elles pensaient que ça pouvait être amélioré. Nous pensons qu'avec cet ajustement, la structure sportive du week-end est meilleure et que le spectacle s'en trouve renforcé."

Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint du MotoGP. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Les pilotes critiquent les essais amoindris mais selon Ezpeleta, c'était justement l'une des motivation des constructeurs pour le lancement de la nouvelle génération de motos en 2027.

"Dans l'ensemble, le temps de roulage sera réduit [de 35 minutes, en incluant la suppression du warm-up], ce que les constructeurs souhaitaient afin de réduire le kilométrage de certains composants. Nous commencerons également un peu plus tard le vendredi, ce qu'ils demandaient."

L'Espagnol estime que le championnat un pas dans la bonne direction avec ces changements. Les équipes se transforment et de nouvelles figures émergent, à l'image de Günther Steiner, arrivé à la tête de Tech3 il y a un an après un long passé en Formule 1.

"Un nouveau type de profil de dirigeants arrive", a précisé Ezpeleta. "Ils sont très clairs sur la direction que nous devons prendre, et ils n'ont aucun doute à ce sujet."

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