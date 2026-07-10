Le MotoGP envisage d'organiser la grande présentation de sa saison 2027 au Brésil

MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), détenteur des droits du MotoGP, travaille actuellement à un projet visant à organiser au Brésil le grand événement de lancement de sa saison 2027. C'est plus précisément Rio de Janeiro qui fait figure d'option possible pour succéder à Bangkok et Kuala Lumpur.

Plusieurs alternatives ont été envisagées et, parmi elles, Miami semblait se démarquer. La ville américaine réunit en effet de nombreux atouts, notamment si l'on tient compte de la volonté d'expansion qui anime les propriétaires du championnat. Cependant, d'après les informations de Motorsport.com, Rio est devenue ces derniers jours la destination la plus susceptible d'accueillir l'événement qui donnera le coup d'envoi de la saison 2027.

Bien que le contrat n'ait pas encore été officialisé, plusieurs équipes de la catégorie reine tiennent déjà ce déplacement pour acquis et le prennent en compte dans leur agenda du début d'année prochaine.

Cet événement est né en 2024, dans une volonté de toucher un large public et d'aller au contact des fans en ville. Bangkok a accueilli la première édition, avant le lancement organisé à Kuala Lumpur au début de cette année. La capitale malaisienne avait hérité de cette organisation après que Singapour ait initialement été choisie, et l'événement s'était intercalé entre deux tests de pré-saison, facilitant la logistique.

La présentation de la saison MotoGP 2026 s'est déroulée au pied des Tours Petronas de Kuala Lumpur. Photo de : Steve Wobser / Getty Images

Cette fois, le choix de Rio est un pari qui se justifie d'un point de vue commercial, surtout après que le MotoGP a fait son retour au Brésil l'année dernière et qu'un pilote du pays ait intégré la catégorie - en l'occurrence, Diogo Moreira, aujourd'hui pressenti pour intégrer l'équipe d'usine Honda.

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En revanche, un tel choix représente un défi de taille pour les équipes à une période où les calendriers sont très chargés et où la marge de manœuvre est réduite.

Un événement calé avant les essais hivernaux ?

Bien que la date précise reste à définir, Motorsport.com croit savoir que l'idée initiale de MotoGP SEG consiste à anticiper le plus possible l'organisation de cet événement et à le programmer cette fois avant les premiers essais de pré-saison, prévus pour la dernière semaine de janvier en Malaisie.

Cela signifie que les pilotes devraient interrompre leur préparation physique pour s'envoler vers l'Amérique du Sud, avant de traverser le globe pour se rendre à Sepang et entamer leurs tests.

Ce scénario obligerait aussi les équipes à envoyer leurs prototypes au Brésil avec plusieurs jours d'avance, ainsi que les techniciens nécessaires à leur mise en service et à leur entretien. Les pilotes et les dirigeants arriveraient sur place en dernier.

Changement de décor pour la grande présentation collective en 2027 ? Photo de : Dorna

Par ricochet, l'un des principaux problèmes serait la difficulté pour les équipes d'organiser leurs propres présentations, des événements très importants pour leurs sponsors puisqu'ils sont seuls sous le feu des projecteurs.

Par ailleurs, les présentations des équipes seront des moments importants en termes d'image en 2027, compte tenu des nombreux transferts qui auront eu lieu d'ici-là : il s'agira, dans de nombreux cas de la première apparition des nouveaux pilotes dans leurs nouvelles couleurs. Ces présentations mettront aussi en lumière les toutes nouvelles MotoGP de 850cc alors que le championnat entrera dans un nouveau cycle réglementaire.

En tout état de cause, le calendrier serait tout aussi serré si la grande présentation collective était programmée entre les deux séries de tests d'avant-saison et le premier Grand Prix du championnat 2027. Le calendrier de la saison n'a pas encore été dévoilé, mais le coup d'envoi devrait avoir lieu le premier week-end de mars, probablement en Thaïlande.