La grille de départ du GP de Malaisie MotoGP Jorge Martín a signé la pole position du Grand Prix de Malaisie, dans une séance de qualifications difficile pour Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró et Fabio Quartararo. Pol Espargaró est pénalisé de trois places sur la grille de départ, tandis qu'Álex Márquez et Franco Morbidelli devront respecter des long-laps en début de course.