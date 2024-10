Honda déplace son directeur technique dans son équipe d'essais

L'arrivée de Ken Kawauchi chez Honda, au début de la saison 2023, avait été un événement. Le Japonais était un gros poisson pour la marque à l'aile dorée, recruté en provenance de Suzuki qui venait de mettre fin à son programme MotoGP quelques mois plus tôt. Seulement, celui qui avait accompagné Joan Mir vers le titre en 2020 n'a pas réussi à inverser la tendance pour Honda, dont le retard sur Ducati ne semble pas se réduire pour le moment.

Depuis un an et demi, le technicien japonais fait entre autres le lien entre les deux équipes Honda, le team officiel et le team satellite LCR, ce qu'il a continué à faire lors des derniers Grands Prix. Sa présence dans le box de Joan Mir et Luca Marini a vraisemblablement fait que personne n'a remarqué son changement de rôle, cependant sa place en tant que directeur technique est désormais occupée par Mikihiko Kawase, celui-ci ayant été promu en interne par le HRC pour qui il travaille depuis 2012.

Honda a confirmé l'information à Motorsport.com ce jeudi à Motegi : "Ken Kawauchi se concentre désormais sur le fait de travailler avec l'équipe d'essais du HRC dans un rôle technique où il apporte l'expérience et les informations qu'il a acquises lors des courses. Sachant que l'équipe d'essais prend toujours plus d'importance et qu'il est prévu qu'elle grandisse pour compter trois pilotes en 2025, il est crucial d'avoir quelqu'un d'expérimenté dans tous les domaines du développement."

C'est donc une nouvelle étape dans la grande réorganisation que mène Honda alors que le GP du Japon, il y a un an, marquait le départ de Shinichi Kokubu, qui était jusqu'alors directeur technique général et a quitté le projet MotoGP pour être remplacé par Shin Sato. Quelques mois plus tard, c'était au tour du directeur du HRC Tetsuhiro Kuwata de quitter son poste, désormais occupé par Taichi Honda.

Tous ces changements, qui devraient se poursuivre, visent à améliorer les performances de la RC213V, dont le meilleur résultat cette saison est la neuvième place obtenue par Johann Zarco (LCR), dimanche dernier en Indonésie. Cette première entrée dans le top 10 faisait suite à la huitième position obtenue la veille en course sprint, déjà par Zarco, là aussi le meilleur classement d'une Honda dans cet exercice cette année. Dix-septième au championnat avec 31 points, le Français fait mieux que ses comparses.

La marque à l'aile dorée est très loin du podium, qu'elle a visité pour la dernière fois il y a un an, précisément à Motegi. Après 15 des 20 Grands Prix de la saison, Honda occupe actuellement la dernière place du classement des constructeurs, avec seulement 51 points au compteur. Ce sont 42 points de moins que l'autre marque japonaise, Yamaha, qui compte pourtant deux fois moins de pilotes sur la grille.