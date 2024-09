Zarco s'offre sa plus grosse moisson de points en 2024

Épuisé comme la veille, Johann Zarco pouvait toutefois savourer sa performance, dimanche au Grand Prix d'Indonésie. Se montrant "super content" d'avoir signé "une belle neuvième place", au micro de Canal+, le pilote LCR Honda a conclu son meilleur week-end de la saison sur le plan comptable.

Il quitte en effet Mandalika avec neuf points dans sa besace, lui qui n'en avait jamais pris plus de quatre jusqu'ici en 2024. "Il y avait une opportunité et je suis trop content de l'avoir prise", se réjouit-il. "C'est top. Moi qui compte les points un par un, j'en ai quasiment dix en un week-end, c'est génial. J'ai dit qu'en outre-mer il pouvait y avoir des opportunités, ici il semblait y en avoir une dès vendredi, et je l'ai prise."

Bien sûr, la donne ne change pas vraiment au championnat pour le 17e du classement, qui s'affirme toutefois un peu plus comme le meilleur des quatre pilotes Honda du plateau. L'essentiel est ailleurs, et évidemment dans la confirmation du bon fonctionnement des évolutions introduites sur la machine japonaise à Misano.

"Ce désavantage que l'on a à l'accélération, finalement ici on ne l'a qu'à la sortie du virage 17, donc en fait sur tout un tour de piste, il n'y a qu'un endroit où on perd beaucoup", analyse le pilote tricolore. "Tout le reste, les enfilades, grâce au nouveau carénage j'ai pu me battre. On va voir à Motegi, où c'est frein-accélération, mais comme je suis bien au freinage, je vais essayer de travailler ça. Et on verra si vraiment il y a une grosse perte à l'accélération."

Une bonne intuition au départ

Johann Zarco a confirmé la progression de Honda. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Revenant sur sa course à proprement parler, Johann Zarco s'est félicité d'avoir bien senti les choses au départ, conscient qu'il devrait encore composer avec ce point faible sur sa Honda. Patient, il a bien jugé la situation devant lui pour ne pas se faire prendre dans la chute de Jack Miller, qui a emmené avec lui Aleix Espargaró et Álex Márquez.

"[J'ai eu un] bon instinct sur les deux premiers virages, parce qu'au départ, dès qu'on met le second rapport, on ne peut pas bien avancer", explique-t-il. "J'ai réussi à être très proche des autres pilotes au premier virage, et je sentais déjà Miller et Aleix qui se cherchaient un peu. Quand je les ai vus dans le deuxième virage... je ne suis pas rentré avec eux et j'ai bien fait car c'était moi le suivant ! Je suis passé et c'était déjà ça de gagné."

"Après, j'ai rejoint le groupe devant et là, pas facile : ce côté yoyo, l'accélération du dernier virage où la moto cabre, on perd un peu. J'avais du mal à pouvoir doubler mais j'ai essayé. Une fois [Brad] Binder passé, j'ai tenté de rattraper Fabio [Quartararo], et sur la fin j'étais un peu sec. Binder m'a attaqué, j'ai tenté de répondre mais sa force c'est le freinage et je n'ai pas réussi à trouver l'ouverture. Mais j'étais content."

La satisfaction de ce week-end réussi dans sa globalité aura eu pour prix une grosse débauche d'énergie sur le plan physique, que Johann Zarco assume toutefois.

"Il y a une part de mon style de pilotage, car même avec la Ducati, sur des courses comme ça en fin de course, j'ai du mal à bouger le corps", admet-il. "Ce serait un truc à pouvoir débloquer, même si mon style a fait ses preuves, mais je pense qu'il y a toujours à gagner pour être plus performant."