Face à l'échec de son projet 2024, Honda devra "survivre" au Mans

Honda espérait un rebond avec une moto totalement nouvelle cette année mais après les quatre premiers week-ends de compétition, le constructeur ferme la marche au championnat et peine à rivaliser avec Yamaha, pourtant également en difficulté. Il est semble désormais évident que Honda a pris la mauvaise direction dans le développement, et une nouvelle moto testée avant le GP d'Espagne n'a pas permis de corriger le tir.

"Sincèrement, personne n'attendait ces performances", a confié ce jeudi Luca Marini, arrivé chez Honda en début d'année. "Je pense que le nouveau projet que Honda voulait nous donner en début de saison n'a pas bien fonctionné et que personne ne l'attendait. Maintenant, on reconstruit un peu tout en suivant nos instructions, nos ressentis. On a besoin d'un peu de temps pour retrouver le chemin du succès. Je pense que le problème est que l'on a eu un souci qui nous a fait perdre du temps parce qu'on est partis d'encore plus loin que la saison dernière, et que personne ne l'attendait."

Honda commence néanmoins à y voir plus clair. Le test de Jerez a permis d'écarter définitivement le concept de la moto que Stefan Bradl, le pilote d'essais, avait lors de sa participation en wild-card, et qui avait déplu aux titulaires lors d'une évaluation avant la course. Joan Mir sait qu'il sera impossible de décrocher un bon résultat ce week-end, les évolutions se faisant encore attendre sur sa moto.

"Après un week-end solide à Jerez, je pense que l'on n'aura aucune nouveauté ici", a confirmé l'Espagnol. "C'est la réalité, donc on doit survivre avec ce que l'on a, avec le même package qu'on a eu toute l'année, qui en fait n'est pas fantastique. On va essayer de faire un week-end acceptable, comme à Jerez. J'arrive dans un bon état d'esprit. Je pense que j'ai fini le week-end de Jerez satisfait, même si la position n'était pas bonne. C'est ce que je vais essayer d'avoir ici dimanche, et on verra."

Luca Marini Photo de: MotoGP

Marini confirme qu'il est "encore trop tôt" pour voir Honda progresser mais compte sur un test prévu avant le GP de Catalogne pour voir des changements sur sa moto : "Après Le Mans, on ira au Mugello pour tout essayer à nouveau. J'espère aussi tester une nouveauté. Tout ce qui est positif, s'il y a eu du positif et qu'il y en a au Mugello, ce sera sur la moto dans les prochaines courses."

"Il faut juste un peu plus de temps et se concentrer sur ce week-end parce que ce sera une nouvelle opportunité d'améliorer mes sensations sur la moto et nos performances. Il fera beau et il faut profiter de ce week-end, parce qu'il y a beaucoup de supporters et que l'ambiance est incroyable."

Marini a déjà constaté de "petits progrès" lors du test de Jerez, mais Honda doit maintenant identifier les pièces les plus efficaces et les produire en quantité suffisante : "On doit juste tout assembler, toutes les nouveautés qui étaient meilleures, essayer de les avoir le plus vite possible pour tout associer afin de faire une nouvelle moto de la meilleure façon possible. Je pense que tous les ingénieurs font du bon travail. On suit une bonne direction mais on a juste besoin d'un peu plus de temps."

"Le travail des gars est excellent, ma relation avec les Japonais et tous les ingénieurs est excellente, je suis vraiment heureux de travailler avec eux", a souligné Marini, qui voulait endosser un rôle de pilote officiel en signant avec Honda. "On a une très bonne connexion mais on a juste besoin d'un peu de temps."