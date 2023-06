Honda au pied du mur : "Nous devons être plus rapides et réagir plus vite"

Alberto Puig a longuement pris la parole dimanche, renouant un dialogue avec les médias qui s'était quelque peu étiolé ces dernières semaines alors que la situation de Honda ne cessait d'empirer. Après l'annonce du nouveau forfait de Marc Márquez, qui souffrait trop de sa côte fracturée pour s'aligner au départ de la course principale du GP des Pays-Bas, le team manager a livré une intervention qui pourrait bien faire date puisqu'il a fait savoir publiquement que le constructeur n'avait pas l'intention de retenir son pilote star contre son gré, si jamais celui-ci souhaitait rompre son contrat avant son échéance de fin 2024.

Plus largement, le responsable de l'équipe officielle Honda a consenti à une analyse franche de la situation. Franche, mais pondérant tout de même les affirmations les plus excessives. Aussi, lorsqu'il lui a été demandé quelle avait été la plus grosse erreur ayant mené Honda à cette situation, Alberto Puig a répondu : "Erreur… Nous parlons maintenant d'erreur parce que nous sommes dans la merde ! Mais nous avons aussi fait de bonnes choses."

Et de décrypter : "Si vous regardez en arrière, en 2020 il y a eu le COVID-19 et il y a eu la blessure de Marc, et à partir de là ça n'a cessé d'aller vers le bas. La situation de Marc a été vraiment compliquée pour lui en tant que pilote. Mais du point de vue de l'entreprise, ça n'était pas non plus si facile pour nos ingénieurs de voyager entre le Japon et l'Europe. Ils devaient donc rester en Europe, ils n'ont pas pu développer la moto comme ils avaient l'habitude de le faire par le passé parce qu'ils n'échangeaient pas tellement d'infos, ne rentraient pas [au Japon]."

"Dans ce type d'activité, vous perdez ça et ça correspond à ça", a-t-il ajouté, montrant par le geste qu'une perte même minime dans les processus peut se répercuter lourdement sur la piste. "Soudain, un jour vous perdez deux dixièmes, le lendemain quatre et ensuite une seconde, et puis vous faites partie de l'histoire. Je ne pense pas qu'il y ait eu un moment en particulier mais une coïncidence progressive de problèmes qui ont mené à cette situation."

Alberto Puig a concédé qu'il faudrait procéder à d'importants changements pour remonter la pente. Il s'agit aujourd'hui de challenger des marques établies en Europe qui ont effectivement réussi à prendre le pouvoir au détriment de Suzuki (qui n'a pas attendu pour quitter le championnat), Yamaha et Honda.

"Ces dernières années, les constructeurs [européens] ont travaillé de manière très agressive, ils ont pris beaucoup de risques. Prendre des risques signifie que vous pouvez faire des erreurs, mais ils les acceptent. La tradition japonaise est probablement plus conservatrice", a-t-il admis.

"D'après les résultats − car ça n'est pas si difficile à voir, les résultats sont l'indicateur de ce qui se passe −, il est clair qu'ils devraient probablement changer un peu leur approche. Ils ont de très, très bonnes choses, mais ils doivent probablement changer d'approche et être plus réactifs que ce qu'ils ont l'habitude d'être. Le fait est que c'est plus difficile d'être rapide et de réagir rapidement [si on est] au Japon, que [si on est] en Europe. Nous devons essayer d'être plus rapides et de réagir plus vite."

Traduite notamment dans les difficultés très médiatisées de son leader Marc Márquez, qui multiplie les chutes, les blessures et les absences, la situation de Honda ne cesse de se dégrader. Malgré une victoire obtenue à Austin, grâce à un Álex Rins capable de prouesses sur ce tracé très singulier, la courbe de résultats est au plus bas. Le premier représentant du groupe est 13e au championnat des pilotes, tandis que le HRC fait jeu égal avec Yamaha en bas de classement parmi les constructeurs et ferme la marche des équipes avec son team officiel. Pour ne rien arranger, les chutes sont nombreuses et trois des pilotes sont actuellement blessés.

"Le fait est que nous devons vraiment accélérer les choses car nous devons récupérer beaucoup de terrain, et nous devons aussi essayer d'apporter aux pilotes une moto qui soit, disons, plus performante. C'est que nous essayons de faire et ce qu'ils essayent de faire au Japon. Nous les poussons aussi pour qu'ils apportent des développements aussi vite que possible", a indiqué Alberto Puig auprès du site officiel du MotoGP.

"Je ne suis pas au Japon, je suis en Europe, et je vois ce qui se passe ici tous les week-ends. Je sais que le staff japonais qui se trouve ici, en Europe, peut voir le problème. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils pensent ou voient au Japon. Je ne sais pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font exactement. Mais ma compréhension est que le staff que nous avons ici informe l'usine de la situation actuelle. C'est ce qu'ils doivent faire, leur donner la réalité de la situation. Quoi qu'il en soit, je pense que vous pouvez voir les résultats peu importe où vous êtes, que ce soit au Japon, en Europe ou en Chine : les résultats ne sont pas bons pour une entreprise comme Honda et tout le monde le voit."

Le team manager l'a dit, il ne faut pas s'attendre à ce que la situation change radicalement dans les prochaines semaines, pas même lors du test qui aura lieu à Misano le 11 septembre et qui marquera l'entrée dans les développements pour 2024. Que faire alors ? La seule réponse qu'il peut apporter, c'est que les efforts doivent se poursuivre avec acharnement.

"Les prochaines étapes, c'est de ne pas cesser d'essayer", a-t-il résumé. "Je ne serais pas en mesure d'entrer dans les détails, mais la seule chose que nous avons à l'esprit, c'est que nous ne nous reposons pas. Nous essayons de revenir à notre position normale. C'est tout ce que nous pouvons faire, continuer à travailler et essayer de trouver la meilleure moto à fournir à nos pilotes."

"Le fait est que nous rencontrons des problèmes non seulement cette année, mais cela a aussi été le cas ces dernières années. Ça n'a pas été facile du tout. Nous n'avons pas encore pu trouver de solution claire. Ça n'est pas que nous n'essayons pas, mais nous n'arrivons pas encore au point d'essayer de résoudre [nos problèmes]. La situation n'est pas bonne du tout et la seule chose que nous pouvons faire, c'est continuer nos efforts pour réussir à sortir de cette mauvaise passe."