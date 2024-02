Le HRC remplace son directeur général

D'après les informations de Motorsport.com, Honda a décidé de transférer Tetsuhiro Kuwata, directeur général du HRC, à un poste de sa division automobile, sans lien désormais avec le programme MotoGP.

Associé au projet MotoGP depuis 2010, Tetsuhiro Kuwata a d'abord officié comme ingénieur en stratégie de développement, puis il est passé en 2016 au poste de directeur général de toutes les divisions course. Il restera en poste jusqu'au 1er avril, ce qui correspond au calendrier habituel des entreprises japonaises. Il sera ensuite remplacé par Taichi Honda, qui arrive du département off-road et a récemment été en charge de l'équipe participant au Dakar.

Honda souligne que cette décision n'a pas été prise en réponse à ses mauvais résultats en MotoGP, cependant il est difficile de croire que la dégringolade du constructeur depuis 2020, couplée au départ de sa star, Marc Márquez, n'ait eu aucune influence.

Il faut rappeler que la dernière victoire de la marque est celle d'Álex Rins au GP des Amériques disputé il y a près d'un an, et que le championnat 2023 lui a valu la dernière place du classement constructeurs, Honda y affichant 11 points de moins que Yamaha tout en ayant fait courir deux fois plus de motos. Un deuxième podium a été fêté grâce à Marc Márquez au Grand Prix du Japon, juste avant qu'il annonce son départ.

Cette mesure est la dernière en date dans le vaste processus de restructuration initié par la marque japonaise il y a plus d'un an, une réorganisation qui ne s'arrêtera probablement pas avec la sortie de Tetsuhiro Kuwata. Le départ du dirigeant japonais fait suite à celui de Shinichi Kokubu, qui était le Chief Technical Officer de Honda en MotoGP jusqu'au GP du Japon de la saison dernière, où il a été remplacé par Shin Sato. Quant au poste de directeur technique, il a été confié à Ken Kawauchi en lieu et place de Takeo Yokoyama l'hiver dernier, celui-ci travaillant à présent au siège de la société, à Tokyo.

Cette valse de remplacements dans laquelle est entré Honda vise à ramener la marque au sommet en MotoGP, alors que le titre lui échappe depuis 2019. En piste, les progrès sont notables à en croire les commentaires des pilotes, mais à un peu plus de deux semaines du début du championnat, les pilotes officiels Joan Mir et Luca Marini cherchent encore à corriger le manque de traction notoire de la RC213V.