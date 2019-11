Iannone a permis à Aprilia de mener un Grand Prix !

Si les premiers tours du Grand Prix d'Australie ont été d'une intensité rare, ils ont surtout été l'occasion de voir une Aprilia mener une course, en l'occurrence celle d'Andrea Iannone ! Le pilote italien s'est battu pour le podium dans les premiers tours, alors que son équipier Aleix Espargaró était aussi de la partie. Au final, le Maniac termine sixième, de loin sa meilleure performance de la saison sur un circuit qui est l'un de ses tracés fétiches. Tout n'était pas rose pour autant, mais la grande satisfaction primait à l'arrivée.

"C'est sûr que c'était une très bonne course pour nous, je me suis donné à 150% durant toute la course. Ce circuit est un peu mieux pour nous car il n'y a pas beaucoup de freinages, et le moteur n'est pas très important. C'est clair que l'on perd beaucoup en ligne droite, j'ai perdu beaucoup de places, mais nous ne devions pas repartir après des virages lents, ça nous a aidés. Nous avons fait une très bonne course, nous sommes heureux, car tout le monde travaille dur à Noale, et nous essayons de réduire l'écart. C'est ma première année avec Aprilia, et finir sixième ici est très bien", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

Son équipier Aleix Espargaró a quant à lui franchi la ligne d'arrivée au dixième rang, mais à seulement deux secondes de la troisième marche du podium, détenue par Jack Miller. Comme Iannone, l'Espagnol pointe le tracé atypique de Phillip Island comme la raison principale de son rythme en course, malgré quelques difficultés, principalement sur les phases d'accélération.

"Ce circuit est assez spécial, complètement différent des autres. Je pense que les écarts sont moindres ici en termes de moto, c'est plus à propos du style de pilotage. C'est dommage car en course je ne sentais pas vraiment de bonne traction, je ne pouvais pas attaquer dès le premier tour, et je n'ai pas vraiment apprécié car je ne pouvais pas reprendre de positions. Je gagnais juste du temps sur les freins, et j'avais beaucoup de patinage. Mais nous avons été dans le groupe du podium toute la course et c'était chouette, car il y avait beaucoup de dépassements. Des courses comme ça, c'est bien mieux que les autres !"

L'aîné des frères Espargaró était donc impliqué dans une bagarre de tous les instants, le groupe se battant initialement pour la tête, puis la quatrième place (avant la chute de Maverick Viñales) faisant plus penser à une épreuve de Moto3 ! Les pilotes avaient également cette sensation, sauf qu'ici, on parle de prototypes de 160 kilos et 260 chevaux !

"C'est habituel à Phillip Island, car parfois on pense à dépasser au virage d'après, et d'un coup quelqu'un pousse ta moto, va large, c'est vraiment comme du Moto3, mais avec des motos très lourdes et puissantes, donc ça n'est pas facile ! Marc [Márquez] et Maverick étaient dans un autre monde, très rapides, mais le reste nous étions très similaires. Finir à deux secondes du podium, ça n'est pas trop mal."

L'Espagnol s'est également félicité d'avoir réussi à soutenir la comparaison avec son équipier, habituellement très à l'aise en Australie, comme en témoignent ses podiums de 2015 et 2018 : "J'aimerais que toutes les courses soient comme ça ! Nous savons à quel point Andrea est rapide ici, avec Ducati et Suzuki il a terminé sur le podium, et je savais que c'était sa meilleure piste. Être à son niveau et me battre dans le même groupe que lui pour le podium, je pense que c'est bien. Nous avons fait le show dans les premiers tours, mettant Aprilia au sommet, je pense que tout le monde est content aujourd'hui."