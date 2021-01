L'ingénieur de Márquez ne voit pas l'option Dovizioso d'un bon œil

Santi Hernández, qui a rejoint les Grands Prix en 1996, est indissociable des succès de la légende qu'est devenue Marc Márquez au fil des saisons. Associé au phénomène catalan depuis dix ans, il a partagé avec lui sept titres et été témoin durant cette période des performances aussi époustouflantes que le sont les records déjà affichés au palmarès du #93.

La saison 2020 a toutefois confronté les deux hommes à une situation inédite, avec la blessure qui a mis Marc Márquez sur la touche pour l'intégralité du championnat. Opéré pour la troisième fois le mois dernier, le pilote espagnol reste à ce jour incertain quant à la durée de sa convalescence et Honda se garde bien de définir une date, échaudé par les attentes vaines de 2020. À moins de deux mois des essais de pré-saison et deux mois et demi du premier Grand Prix que prévoit le calendrier, l'hypothèse qu'il faille à nouveau remplacer le pilote Honda pendant les premières manches du championnat ne s'efface donc pas.

En ce sens, le nom d'Andrea Dovizioso circule, lui qui n'est engagé avec aucune équipe pour la saison à venir. Déjà en contact avec Honda il y a quelques mois pour envisager un rôle de pilote d'essais, l'Italien a beau avoir prévenu qu'il ne courrait pas sans ambitions, la tentation est forte de chercher à l'aligner dès le Grand Prix du Qatar, dans un contexte où tous les doutes ne sont pas levés quant à ce que réservera cette blessure à Márquez dans les semaines et mois à venir.

Santi Hernández n'est toutefois pas convaincu par l'éventualité de choisir celui qui durant trois ans a été le dauphin de son pilote au championnat. "Je ne trouverais pas normal que Honda recrute Dovizioso pour remplacer Marc", explique-t-il à Motorsport.com. "Entre autres parce que s'il a été évalué au cours de l'année de le prendre comme pilote de tests et qu'en fin de compte cela a été exclu notamment car Stefan [Bradl] a fait un excellent travail, je ne comprendrais pas qu'ensuite on prenne ce pilote pour trois courses."

"Il serait beaucoup plus logique que ce remplaçant soit Bradl, parce que c'est lui qui a les meilleures sensations avec la moto, c'est lui qui a compris certaines choses qui se passent en course et qui ne peuvent être comprises que pendant un Grand Prix, parce qu'il a la vitesse et qu'il est le pilote essayeur qui teste des choses pour améliorer la moto. Qui mieux que lui peut remplacer Marc ?"

Si l'ingénieur défend ainsi la candidature de Stefan Bradl, ce n'est pas uniquement pour garantir la stabilité de l'équipe, mais aussi car il a été séduit par celui qui a assuré l'intérim en 2020. "Ça n'a pas été facile pour Stefan. Nous parlons d'un pilote qui a été appelé pour être essayeur et qui, tout à coup, devient titulaire et qui, en plus, doit effectuer tous les tests qui étaient prévus", rappelle-t-il. "Nous avons essayé d'aider Bradl partout où nous le pouvions afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. L'objectif était qu'il puisse entrer dans le top 10 lors des dernières courses et c'est ce que nous avons fait. À la dernière [où il a terminé septième, ndlr], il s'est directement qualifié pour la Q2. Stefan a fini par gagner en rythme et en vitesse, et l'équipe est aussi en partie responsable de cela."

"En vérité, il nous a tous surpris, de manière positive. Il s'est très bien adapté à l'équipe", poursuit Santi Hernández. "J'ai été surpris par son honnêteté. Compte tenu des circonstances et de son rôle de pilote d'essais, il aurait été facile pour lui, à certains moments, de dire que les problèmes venaient de la moto. Mais il a été très sincère en ce sens, et souvent il m'a remercié d'essayer de l'aider avec la moto mais en me disant que le problème c'était lui. Il sortait d'un test et me disait que le problème venait de lui, pas de la moto, et qu'il avait besoin d'une certaine marge pour reprendre ses marques. J'apprécie beaucoup cette honnêteté. Il a montré qu'il était un excellent pilote d'essais et il a géré une situation qui n'était pas du tout facile."

Après une année compliquée à gérer pour l'ensemble du groupe technique, Santi Hernández veut aller de l'avant et se projeter sur le championnat à venir quelles que soient les circonstances. L'avenir lui dira ensuite ce que sera la donne de ce championnat pour lui. "Cela ne nous apportera rien de nous demander quand Marc va revenir. Nous devrons être prêts pour la guerre quand on nous appellera. Celui qui doit être prêt en février, c'est moi, car si pour une raison quelconque Marc ne revient pas à temps, on mettra un autre pilote à mes côtés. C'est ça, la mentalité."

Propos recueillis par Oriol Puigdemont



